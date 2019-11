– Det viktigste er aldri å slutte å tro på drømmene sine

I Milano ble det imidlertid kun Primavera-fotball i Inters akademi, og til tross for toppscorerstatus på det laget fikk han aldri A-lagsdebuten. I stedet ble talentets potensiale benyttet i en byttehandel for å få ned summen på Radja Nainggolan da Inter hentet ham fra Roma i juni 2018, og siden den gang har det hele vært et eventyr.

– Jeg skylder Roma så mye. De trodde på meg fra starten av. Før jeg hadde vist noe som helst, sier Zaniolo.

Se hele intervjuet med Zaniolo i denne ukens versjon av Europaligamagasinet!

– Det viktige er aldri å slutte å tro på drømmene dine

Debutsesongen endte nemlig med fire scoringer på 27 Serie A-kamper, gjennombrudd i Europa og A-landslagsdebut for Italia, og så langt denne sesongen har han levert tre mål på elleve Serie A-kamper og to mål på tre kamper i Europaligaen. Nå kommer han med en oppfordring til alle som blir avskrevet.

– Det viktige er aldri å slutte å tro på drømmene dine og å fortsette. Hvis du ikke lykkes, er det viktige at du i det minste har gitt alt, sier 20-åringen.

Torsdag heter neste hinder for Zaniolo og lagkameratene Borussia Mönchengladbach i Europaligaen. I den svært spennende gruppe J topper italienerne ett poeng foran debutantene fra Wolfsberg og Istanbul Basaksehir, mens Gladbach er nummer fire. Seier til tyskerne torsdag, skyver dem imidlertid opp på like mange poeng som et Roma-lag i stadig utvikling.

– Roma har endret mye i år, og jeg mener det er i positiv retning. Vi er en ung gruppe som er blandet med sterke og erfarne spillere som hjelper oss, sier Nicolò Zaniolo, en av Europas mest spennende unge fotballspillere.