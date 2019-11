Nicklas Bendtner (31) er igjen på alles lepper i forbindelse med at boken «Nicklas Bendtner - Begge sider» slippes tirsdag.

Der forteller dansken blant annet om hvordan han ble seksuelt krenket av en venn.

Etter at han hadde vært Arsenal-spiller i et halvt år, ble Bendtner sendt på to ukers juleferie i København.

Nyttårsaften 2004 var 16 år gamle Bendtner på fest hjemme hos en venn som kun omtales som Silas.

Sistnevnte foreslo at de to skulle sniffe et hvitt pulver.

– Hva i helvete driver du med, svarte Bendtner.

Silas innrømmer deretter at det slettes ikke er kokain, men knuste koffeintabletter.

Bendner tror kompisen liker ham fordi han ikke faller for slike stunt, men det er nok ikke den eneste årsaken.

– Det viser seg at Silas liker meg av flere grunner. Helt siden vi ble kjent, har vi sovet side om side i samme seng. Det har aldri vært et problem, og Silas har sett meg med flere jenter allerede. Han vet at jeg er en «straight shooter». Likevel våkner jeg av at han er i gang med å onanere meg, skriver Bendtner.

– Jeg reagerer som hvilken som helst heteroseksuell tenåring. Ikke at jeg slår ham eller noe, men jeg skjelte ham ut noe sinnssykt. Og det var kanskje litt for hardt, for han må ha vært superforvirret over seg selv og hele situasjonen. Men så langt rekker jeg ikke å tenke. Jeg skynder meg å ta på meg klærne og skynder meg hjem til Amager, skriver Bendtner.

Det skulle bli det siste møtet mellom ham og Silas.

– Etter den natten ses vi aldri igjen. Vi snakker ikke sammen, skriver ikke til hverandre. Helt frem til et par år siden, når han igjen begynner å gi lyd fra seg. Men Silas lever et jetsett-liv, og han har mer eller mindre blitt i skapet. Hans liv er fullt av løgn og falske mennesker, hevder FCK-spissen.