Sønadag kveld var det Ingebjørg Monique Haram (31) sin tur til å vinke farvel til Lundereid gård og resten av Farmen-gjengen.

Men før hun kunne vende tilbake til 2019 for godt, gikk turen innom Torpet, hvor Stine Alice Claussen-Væringstad (22), Frank Tore Aniksdal (49) og Eunike Hoksrød (47) spent ventet på en ny deltaker,

Før Ingebjørgs ankomst hadde de tre blitt enige om at det var Stine som skulle gå i kamp, og slik ble det.

Ingebjørg valgte spiker-konkurransen, og etter tre lange uker på Torpet måtte Stine ta farvel med Frank, Eunike og Buåsdalen – etter å ha tapt mot Ingebjørg for andre gang.

– Det var trist å miste sjansen til å komme inn på gården igjen, for det hadde jeg så utrolig lyst til. Jeg skulle jo ikke hjem ennå. Faen!, sier Stine til TV 2 etter tapet.

Skuffet over Ingebjørg

Ifølge 22-åringen virket det ikke som om Ingebjørg hadde særlig lyst til å vende tilbake til Lundereid gård da hun kom inn på Torpet.

– Jeg er skuffet over Ingebjørg. Hun hadde litt lyst til å trekke seg da hun kom inn, men da sa jeg til henne at det er dumt å dra med en gang – at hun kom til å angre dersom hun ikke engang prøvde, forklarer Stine.

I etterkant angrer drammenseren på at hun oppfordret Ingebjørg å bli.

– Det var dumt, sett i ettertid, men jeg kunne ikke vite at hun gikk inn med en intensjon om å ta plassen min. Det synes jeg er litt dårlig gjort.

– Kjedet meg mye

Selv om det i programmet kan virke som om Stines Torpet-tilværelse har vært problemfri, innrømmer Stine overfor TV2.no at det har vært noen skjær i sjøen.

– Torpet er ikke et sted man trives så godt. Det er mye tøffere psykisk enn på gården, for du har få mennesker å spille på. Frank og Eunike er veldig annerledes enn meg. Det er et ganske stort sprik i alder og syn på ting, så jeg kunne ikke prate med dem på samme måte som jeg ville gjort med en jevnaldrende, forteller Stine, og legger til:

– Og så var det heller ikke så mye å gjøre der inne, så jeg kjedet meg ganske mye.

Har irritert seg over Frank

Den siste tiden har Stine og Frank gått i tottene på hverandre, noe som også kommer frem i ukas episoder av Torpet.

22-åringen kan fortelle at den tidligere Farmen-deltakeren har hatt en tendens til å gå henne på nervene.

– De siste dagene har Frank og jeg hatt en del diskusjoner. Han har vært veldig avvisende overfor meg. Når jeg har gått inn har han gått ut, og omvendt. Han svinger mye i humøret overfor meg. Jeg synes han har oppført seg barnslig. Han har sagt unnskyld, men det hjelper lite når han oppfører seg likt dagen etter.