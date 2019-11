– Derfor barberte Britney Spears av seg håret

I 2007 hadde Britney Spears et sammenbrudd foran åpent kamera.

Etter å ha sjekket ut av rehab, barberte hun av seg håret, stormet inn i et tatoveringsstudio, angrep paparazzier med en paraply og satte seg gråtende på en fortauskant.

I den nye dokumentaren «Britney Spears: Breaking Point», som ble sendt på britiske Channel 5 søndag, forteller blant annet tatovøren om hvordan det var å møte Britney denne kvelden.

Fikk to tatoveringer

Det var tatovør Emily Wynne-Huhges som var på jobb da Britney plutselig kom inn i tatoveringsstudioet.

– Det var et sinnsykt bråk utenfor. Jeg skjønte ikke hva som skjedde – om det var et opprør utenfor. Så kom blitslysene. Døra åpnet seg sakte, og en person med hette kom inn døra, sier hun.

Hun påstår at Britney fortalte henne at hun akkurat hadde barbert av seg alt håret fordi hun var lei av å bli tatt på.

– Jeg la merke til at håret hennes var borte. Jeg husker at jeg spurte henne: «Hvorfor barberte du hodet?», og svaret hennes var litt rart. Det var: «Jeg vil ikke at noen skal ta på hodet mitt. Jeg vil ikke at noen skal ta på håret mitt. Jeg er drittlei av folk som tar på håret mitt», sier hun.

Britney fikk to nye tatoveringer av Emily: Et kors på hofta, samt rosa lepper på håndleddet.

KAOS: Britney Spears ble daglig jaktet på av paparazziene. Her forlater hun rettsalen i Los Angeles etter en høring om foreldreretten til sine to sønner 26. oktober 2007. Foto: Robyn Beck/AP

Det har flere ganger blitt spekulert i hvorfor pop-prinsessen raket av seg det blonde håret.

Kilder som angivelig har vært nær Spears, har påstått at hun gjorde det for å hedre tanta, som døde av kreft, mens andre har skrevet at hun hadde kjærlighetssorg.

Andre har påstått at hun ville gjøre opprør mot moren, Lynne Spears (64), mens noen har uttalt at Britney trodde at hun kunne unngå narkotester ved å fjerne håret på hodet.

– Bestakk livvaktene

Frisøren Esther Tognozzi var på jobb da Britney en time tidligere ankom salongen hennes, og fortalte at hun ville barbere hodet.

SKANDALEOPPTREDEN: Britney Spears opptrer under MTV Video Music Awards i Las Vegas i oktober 2007. Foto: Kevin Winter/AP

– Hun hadde to livvakter som visstnok skulle passe på at paparazziene ikke fikk noen bilder, og en av dem åpnet gardinene flere ganger, påstår Tognozzi.

Hun sier at hun først ikke skjønte hvorfor livvakten gang på gang åpnet gardinene på baksiden av salongen, da hun trodde at det ikke var noen der.

– Noen dager senere forsto jeg hvorfor han åpnet dem. En fotograf gjemte seg der for å ta bilder, hevder hun.

Hun sier at Britney var fast bestemt på å barbere av seg håret.

– Hun satte seg i stolen min, og jeg sa: «Hva skjer? Kan jeg hjelpe deg?», og hun sa: «Jeg vil barbere av meg håret». Jeg sa: «Nei, det vil du ikke», og hun sa: «Åh, jo, det vil jeg».