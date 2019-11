Torsdag 13. september 2018 kom nyheten om at kraft-traderen Einar Aas fra Grimstad hadde gått på et enormt tap i kraftmarkedet.

«Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, og dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», het det i pressemeldingen fra Aas.

Aas hadde slått seg opp på kraft-trading, og i en årrekke figurert nær toppen av skattelistene.

Formuen forduftet

I 2016 var Aas den personen i Norge med høyest skattelignet inntekt, med nærmere 833 millioner kroner. Han betalte da over 226 millioner kroner i skatt.

I skattelistene for 2017 kom det frem at Aas led store tap også i 2017, året før han «mistet alt».

I 2016 hadde kraftspekulanten en formue på over to milliarder, nærmere bestemt 2.171.043.833 kroner. I løpet av 2017 ble formuen krympet med over en halv milliard kroner, til 1.642.860.442 kroner.

I skattelistene for 2018 står Aas oppført med en formue på 0.

Det samme gjelder inntekten og skatten.

Hvordan kunne det skje?

Terje Erikstad, kommentator og utgavesjef i Dagens Næringsliv, har tidligere forklart overfor TV 2 at Aas organiserte sin forretningsvirksomhet på en spesiell måte.

– Han har drevet dette som en helt personlig økonomi, og ikke gjennom et aksjeselskap. Det er svært uvanlig når det er snakk om så store verdier. Risikoen for han personlig har vært veldig høy. De fleste som driver en så stor virksomhet har opprettet egne aksjeselskaper. Det betyr at dersom aksjeselskapet går konkurs, så går ikke du som eier personlig konkurs, forklarte Erikstad.

Markedet krafttrading, hvor Aas slo seg opp, består av kjøp og salg av kraft, typisk mellom kraftprodusenter og kraftforbrukere. Som trader kan man tjene penger på å spekulere i disse kraftprisene.

Da Aas tapte alt, veddet han på at forskjellen mellom kraftprisene i Tyskland og Skandinavia ville bli mindre i 2019.

– Hvis forskjellen hadde gått ned, ville han tjene penger. Men så gikk forskjellene opp, og da tapte han, sier Erikstad.

– Ekstremt vanskelig å forstå

Selv om veddemålet handlet om året 2019, tapte Aas allerede i 2018.

– Det er et daglig oppgjør på slike veddemål. Når du taper, må du betale inn. Og hvis du da ikke lenger klarer å betale inn når du taper, så er det game over, sier Erikstad.

Grunnen til at tapet ble så stort, var at Aas satset hele sin formue på veddemålet.

– Det er helt ekstremt og vanskelig å forstå. Vi vet ikke om han har spilt så høyt også tidligere, men han ville nok ikke blitt så rik hvis han ikke hadde gjort det, sier Erikstad.