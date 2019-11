I november i fjor ble Steinar Kløverøds (70) kone, Ragnhild, alvorlig syk, og ble innlagt på Sykehuset Østfold Kalnes.

Steinar besøkte Ragnhild hver dag, og var sammen med henne helt til det siste.

Da hun døde 25. mars i år, hadde han betalt over 13.000 kroner i parkering på sykehuset.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

– Da jeg hadde betalt over 13.000 kroner, sluttet jeg å føre regnskap, sier 70-åringen.

Ragnhild Kløverød hadde store problemer med sin diabetes 1, og ble innlagt på sykehuset.

– Fikk beskjed om å ta bussen

Enkemannen sier til TV 2 at hun fikk utmerket pleie, men at han reagerte sterkt på hvor mye parkeringen utenfor sykehuset kostet.

Daglig pendlet han fra Ørje til Kalnes for å besøke kona. Han brukte rundt én time hver vei.

– Jeg spurte sykehuset om det ikke fantes noen ordninger for oss pårørende, eller om jeg kunne få refusjon. Da svarte de at jeg måtte ta bussen, sier Kløverød.

KALNES: Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Han måtte betale rundt hundre kroner dagen for parkeringen, og Kløverud er kritisk til at statlige foretak som sykehus har parkeringsavgifter.

Han er også kritisk til at parkeringen drives av private aktører.

– Jeg synes at det er kynisk at sykehuset finansierer driften sin på denne måten. Jeg søkte litt på nettet, og sykehus utlyser anbudsrunde for dette hvert tredje år, sier han.

Måtte søke på forhånd

Til Telemarksavisa sier han at da kona lå for døden, fikk han beskjed om at han kunne slippe å betale for parkeringen – hvis han søkte på forhånd.

– Det høres merkelig ut, man kan jo aldri vite akkurat når en pasient er døende, sier han.

VIL TA GREP: Sykehuset Østfolds informasjonssejf Bjørn Hødal. Foto: Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfolds informasjonssjef, Bjørn Hødal, sier til TV 2 at sykehuset er i gang med en en gjennomgang av parkeringsordningen.

På spørsmål fra TV 2 om parkeringsavgiften skal fjernes eller senkes, svarer han dette:

– Den skal ikke fjernes, men vi skal se på hvordan vi gjør det for pårørende for pasienter som oppholder seg lenge hos oss.

Vil ikke ha pendlere

Hødal sier at det er Sykehuset Østfold som selv bestemmer prisene for parkering på Kalnes, og forklarer at prisene er lagt på nivå med kommunale parkeringsplasser i sentrum av Østfold-byene.

– Parkeringsavgiften gir sykehuset inntekt, den stimulerer til å samkjøre eller reise kollektivt og den skal forebygge at sykehusets parkeringsplasser ikke benyttes av uvedkommende til for eksempel pendlerparkering for ekspressbussene, sier han til Fredrikstad Blad.

Tidligere i høst tok ordføreren i Vestby opp parkering ved sykehuset i et dialogmøte for Østfold-kommunene.

– På bakgrunn av det har administrerende direktør bestilt en gjennomgang av sykehusets parkeringspolicy, som vil bli tatt opp til diskusjon i ledermøtet i slutten av november. Der vil prismodellen bli et tema. Eventuell beslutning om endringer vil skje i slutten av januar, sier informasjonssjefen.