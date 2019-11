Erna Solberg i hemmelige samtaler med Litauens president

Det litauiske parlamentet skal torsdag behandle et lovforslag som, om det blir vedtatt, kan gjøre det enklere for landet å utlevere russere.

– I søkelyset siden 1992

Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

– Helt siden 1992 hadde han flere ganger vært i søkelyset til de russiske sikkerhetstjenestene, mistenkt for å utføre etterretningsoppdrag på vegne av den norske etterretningen, sa statsadvokat Milana Digajeva om spiondømte Frode Berg (64).

Ifølge statsadvokaten hadde Russland Frode Berg på radaren helt fra begynnelsen av, før han dro på sitt første oppdrag for norsk etterretning. FSB og Digajeva har fremholdt at Frode Berg spionerte for Etterretningstjenesten mens han jobbet for grensekommisjonen.

En russisk kommisjon som håndterer benådninger, har anbefalt at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

Da Russlands utenriksminister besøkte Kirkenes, sa han til TV 2 at Frode Berg kan være hjemme igjen i Norge «hvert øyeblikk». Under en pressekonferanse sa Lavrov at svaret på benådning av spiondømte Frode Berg kommer snart.

– Frode Berg er dømt for spionasje og har søkt benådning. Denne benådningen er vurdert, og svaret kommer snart, sa Lavrov.