Mohn-stiftelse pøser inn millioner på å forske på kvinnefotball: – Det er helt ekstremt, og viser omfanget og seriøsiteten i dette

Og legger til:

– Det er blant disse tingene som kan komme trenerne våre til gode. Poenget er at vi skal få inn et helt skreddersydd faktagrunnlag når det gjelder treningsmetodikk for kvinnefotballen, og en helt ny og annen kompetanse, sier hun.

– Hvordan er forskningsprosjektet blitt mottatt i toppfotballen?

– Det er blitt veldig godt mottatt! Og både vi i toppfotball kvinner og klubbene gleder oss over at det skal drives praksisnært og relevant forskning med tanke på det vi holder på med. Vi skal ha tett kontakt med forskningen, og det er nesten slik at vi kan bestille hva det skal forskes på, svarer Jørgensen.

Hun er klar på at forskningsprosjektet vil gi kvinnefotballen i Norge et konkurransefortrinn.

– Det vi ønsker er å være i helt i front i verden når det gjelder treningsmetodikk på jenter. Det gir oss noen konkurransefortrinn foran andre nasjoner. Vi har ikke den samme økonomien som de andre nasjonene, men vi kan konkurrere med kompetanse, konstaterer Hege Jørgensen.

Universitetet i Tromsø (UiT) og Tromsø forskningsstiftelse går som nevnt inn med 21 millioner hver. Forskningen skal foregå over de neste fire årene.

Hele tre fakulteter ved UiT skal samarbeide om prosjektet, og forskningen deles inn i tre hovedområder:

En forskningsgruppe skal se på fotballfysiologi, psykologi og medisin for å få innsikt i disse helse-faktorene hos kvinnelige elitespillere.

En gruppe skal ivareta systemer for datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens i prosjektet.

En tredje gruppe skal forske på klubborganisasjoner sett i et kjønnsperspektiv.

Hylles av Klaveness

Forskningsleder Svein Arne Pettersen ved Idrettshøgskolen ved UiT gleder seg til å ta fatt på prosjektet.

– Prosjektet er viktig fordi det finnes lite forskning på kvinneidrett, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen, som også er førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen ved UiT.

Leder for Elitefotball i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, er svært glad for etableringen av «Senter for kvinnefotball».

– Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball. Økt kunnskap om jenters fysiske forutsetninger i idretten er svært viktig både for å tilrettelegge i bredden, men også for å henge med i den eksplosive utviklingen som skjer i toppfotballen internasjonalt. At UiT åpner et senter dedikert kvinnefotball er et sterkt og godt signal for alle våre utøvere, sier Klaveness i en pressemelding knyttet til offentliggjøringen av forskningsprosjektet.