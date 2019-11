Slik sjekker du om noen søker på deg

Tirsdag morgen klokken 07 ble skattelistene for 2018 offentliggjort av Skatteetaten. Det betyr at du nå kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

Det er imidlertid langt færre enn tidligere som benytter seg av denne muligheten.

Da Finansdepartementet strammet inn reglene i 2014, og det ikke lenger ble mulig å søke anonymt, stupte tallene for hvor mange som søker på venner og kjente.

Hvor mange søker

Frem til 2014 var skattelistene åpne for alle å søke i – uten at det ble registrert hvem som søkte på hvem. Da kunne du trygt snoke rundt i økonomien til alle du kjente, uten å bli oppdaget.

Endringene i 2014 innebærer at personer du søker opp nå får opplysninger om at du har søkt, tidspunkt for søket, ditt navn, fødselsår, postnummer og poststed.

Tall fra Skatteetaten viser hvor mange som søker i skattelistene. Legg merke til endringen i antall søk fra inntektsår 2012 til 2013, etter Finanstilsynets innstramming av reglene i 2014.

Statistikken viser antall søk fra oktober og ett år fram. For eksempel er søkeperioden for inntektsåret 2017 fra oktober 2018 til oktober 2019.

Inntektsår Antall søk Antall ulike innlogginger Sjekket seg selv 2012 (Anonyme søk) 16.683.216 926.568 X 2013 2.172.197 877.178 676.379 2014 1.540.811 466.209 295.399 2015 1.608.912 440.597 251.352 2016 1.600.167 440.443 236.167 2017 1.622.326 480.000 239.386

Søkestatistikk

For å sjekke om noen har søkt på deg, må du logge deg inn på Skatteetatens sider. I menyen øverst klikker du på lenken med «Søkestatistikk».

– Ved å klikke på fanen søkestatistikk, får du frem en oversikt som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på deg, sier direktør for brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

LOGG DEG INN: Her kan du klikke for å se hvem som har søkt på deg i skattelistene. Foto: Skjermbilde fra Skatteetaten

Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra.

Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Les mer om hvorfor du ikke kan stole blindt på tallene i skattelistene her.

Sjekk skatteoppgjøret ditt

Skatteoppgjøret for 2018 omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue.

Gjengedal oppfordrer alle til å sjekke sitt skatteoppgjør.

– Det er også lurt å sjekke skattekortet. De fleste får enten penger til gode eller restskatt. Årsaken er at de økonomiske forholdene ble annerledes enn det skattetrekket ble beregnet til i starten av inntektsåret. Ønsker du å unngå restskatt eller bli trukket for mye i fremtiden, er det viktig at du justerer opplysningene ved å endre skattekortet, sier Gjengedal.