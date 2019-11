Tirsdag offentliggjøres skattelistene for 2018 av Skatteetaten. Det betyr at du kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue.

Det er imidlertid ikke alle som dukker opp i skattelistene.

16 års aldersgrense

Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra.

Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Ved søk i skattelistene vil du normalt finne følgende informasjon om personen du søker opp:

Navn

Postnummer

Poststed

Fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)

Nettoformue

Nettoinntekt

Beregnet skatt

– Det er 16 års aldersgrense for søk i skattelistene. For å søke i skattelistene på skatteetaten.no må du logge deg inn via ID-porten. Det er bare på skatteetaten.no at du kan søke i skattelistene, sier direktør for brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

Disse finner du ikke

Du kan finne de aller fleste om du søker i skattelistene, men ikke alle. Skatteetaten opplyser at skattelistene ikke inneholder opplysninger om:

Personer med sperret adresse

Personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang

Personer uten fast bopel

Avdøde personer

I skattelistene er det heller ikke informasjon som kan røpe et klientforhold. Du kan ikke uten videre reservere deg mot å stå oppført i skattelistene.

Tall fra Skatteetaten viser at 3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen fikk tilbakebetalt 40 milliarder kroner i skatteoppgjøret for 2018. Rundt 800.000 betalte restskatt på til sammen 25 milliarder kroner.

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode, skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Hans Christian Holte.