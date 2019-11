Mitsubishi i-MiEV er bilen som virkelig kjørte i gang det norske elbileventyret. Dette var den første elbilen som også var en fullverdig bil. Godt hjulpet av alle elbilfordelene, ble den umiddelbart en bestselger i det norske markedet.

Nå har den havnet i skyggen av alle de nyere konkurrentene, men er ikke noe dumt kjøp hvis du er ute etter en enkel og kurant elektrisk bil.

Da i-MiEV ble lansert, kostet den fra 239.000 kroner. Siden har prisen bare gått én vei: Nedover.

Etter hvert som en rekke konkurrenter har meldt seg på i konkurransen, har dette vært strategien for å opprettholde salget. Og den har vist seg å fungere ganske bra.

Unikt priskutt

Mitsubishi i-MiEV er en ekte elbilpioner i Norge.

i-MiEV fikk tidlig to tvillingmodeller i Peugeot i-on og Citroën C-Zero. De to er i praksis samme bil som i-MiEV, bare med noen minimale endringer.

Nå kan du gjøre et virkelig knallkjøp på Citroënen. En av de større forhandlerne deres går nemlig ut med spesialtilbud på bilen: Pris fra 129.000 kroner! De har også C-Zero for omgående levering.

– Jeg har fulgt med i bilbransjen noen tiår nå, men noe sånt som dette har jeg aldri sett maken til. Et slikt priskutt er helt unikt. Vi snakker altså 110.000 kroner ned, sammenlignet med da bilen kom, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han føler seg lurt etter elbil-kjøp

Rekkevidde er på rundt 100 kilometer, dette er dermed ikke bilen for de lange turene.

Forbikjørt av konkurrentene

– Det er ikke uvanlig at det blir gitt rabatter når en bil nærmer seg slutten av livsløpet. Mange biler får også ekstra gode utstyrspakker da, for å utjevne litt for at modellen ikke er siste nytt lenger. Men som sagt: Ikke på dette nivået!

– Men det må kanskje til for å kunne selge denne bilen i 2019?

– Det er klart at disse tre elbil-trillingene nå er forbikjørt av konkurrentene på de aller fleste områder. Slik sett har man egentlig bare én ting å spille på: Nemlig prisen. Her får man altså en helt ny elbil med fem års garanti, til 129.000 kroner. Noen vil nok tenke at det er smartere, enn å kjøpe en brukt elbil til samme pris, sier Benny.

Med rekkevidde på rundt 100 kilometer er ikke dette akkurat elbilene som går lengst. De tre passer derfor best for de som "bare" skal ha en elbil til den lokale småkjøringen, og som aldri tenker å dra på langtur med den.

Plassen er også begrenset, men du får med tre passasjerer, og litt bagasje.

Stor elbil? Da skal du ta en titt på denne!

Som du ser: Fire handleposer går bra, fortsatt er det litt plass igjen.

Gode tider for elbil-kjøperne

– Spikeren i kisten for disse tre er interessant nok tre andre trillinger som snart ruller inn i det norske markedet. Volkswagen e-up kommer i ny versjon med kraftig forlenget rekkevidde. Den får også søstermodeller fra Skoda og Seat, henholdsvis Citigo e og Mii Electric.

– Her snakker vi rekkevidde på i overkant av 250 kilometer, og priser fra rundt 170.000 kroner. Også disse tre er små biler, men de er både mer moderne og mer påkostede enn i-MiEV-trillingene. Samtidig ser vi at første generasjon elbiler er under hardt prispress i bruktmarkedet. Med andre ord: For de som ikke trenger den lengste rekkevidden, er det nå gode tider, både i nybil- og bruktbilmarkedet, avslutter Benny.

LES MER: Første gang gikk vi tom for strøm – nå prøver vi igjen

Se video: Ny elbil, men merket har du hørt om før