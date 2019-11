Jan Erik (60) ute av Farmen – hevder det var avtalt spill

Søndag var det duket for sesongens første øksekast-tvekamp mellom oksen fra Eid og Farmens eldste deltaker.

Stemningen bygde seg opp i forkant, og på tinget ble de resterende deltakerne sittende og måpe da programleder Gaute Grøtta Grav avslørte tvekampgrenen.

Likevel ble kampen alt annet enn spennende, da Jan Erik bommet på blinken på samtlige av sine kast.

Til TV2.no forteller 60-åringen fra Oppsal at han og Erik hadde gjort en avtale i forkant.

– Tapte du med vilje?

– Ja, det gjorde jeg. Etter de ukene var jeg så lei av alt mas og kjas. Ingen ville jobbe og tjene penger til mat, så jeg så ikke noe hensikt ved å være der lenger. Jeg valgte at det var bedre å ryke ut i stedet for å irritere meg over folk, sier han.

Jan Erik mener en person driver et kynisk spill og utnytter en annen deltaker for egen vinning. Se hvem han snakker om i videovinduet øverst i saken.

Hevder de hadde en avtale

Den tidligere sikkerhetssjefen i FN forklarer at han var trøtt av selve Farmen-opplevelsen etter syv uker på Lundereid gård.

– Jeg hadde opplevd det jeg trengte å oppleve. Jeg fikk godkjent ukesoppdraget mitt og fikk en kniv da jeg var storbonde, hadde vært på marked og i til slutt i tvekamp, så jeg var mettet på selve opplevelsen.

60-åringen hevder at Erik var inneforstått med at de skulle konkurrere i øksekast.

– Jeg gjorde en avtale med Erik hvor vi snakka om hvilken kamp det var enklest å tape i. Vi tenkte å ha en fysisk gren, men det ville jeg ikke i tilfelle jeg skadet meg. Kaster man en øks litt feil, så bommer man – og det er en enkel måte å ryke ut på, sier han, og legger til:

– Hvis man legger merke til hvordan jeg holdt øksa, så ser man at jeg ikke ønsket å treffe.

Uenighet

Førstekjempen Erik er totalt uenig i Jan Erik sine uttalelser. Han forteller til TV2.no at han ikke hadde anelse om at det skulle bli en øksekamp.

– Vi har overhodet ikke inngått noen avtale. Jeg synes det blir helt feil å si at han tapte med vilje.

– Da jeg valgte Jan Erik som andrekjempe, var det fordi han hele veien hadde sagt at han ville ha en fysisk kamp. Han sa han ville valgt bom eller slegge. Jens sa han ville valgt øks. Det var derfor jeg valgte Jan Erik, forklarer 24-åringen, og sier han er overrasket over andrekjempens uttalelser.