Bercow ledet Underhuset i ti år, men takket for seg sist torsdag. Mandag er eneste post på programmet å velge hans etterfølger.

Valget er skriftlig og hemmelig, og det er ventet å bli flere avstemninger. Representantene holder på så lenge som det trengs inntil en kandidat har fått over 50 prosent av stemmene. For ti år siden tok det rundt seks timer.

Den nye lederen risikerer å få langt kortere tid enn forgjengeren i den grønne stolen. Allerede tirsdag oppløses Parlamentet i forkant av valget 12. desember. Ettersom lederen må være medlem av Parlamentet, må vedkommende også sikre seg fornyet tillit blant velgerne for å få mer enn to dager i vervet.

Labour-favoritt

Visepresident Lindsay Hoyle fra Labour er populær på begge sider av huset og regnes av mange for å være favoritten. Bak ham kommer partifelle Harriet Harman, den som har sittet lengst blant de nåværende kvinnelige representantene.

En utfordring for Harman er at flere brexitforkjempere frykter at hun vil videreføre Bercows linje som leder. Den konservative brexitmotstanderen ble kritisert av flere for å være aktivistisk i en rolle som normalt regnes for å være nøytral. Han fikk blant annet kritikk fra brexit-siden da han lot opposisjonen ta kontroll over Underhuset i september og hastebehandle lovforslaget som til slutt tvang statsminister Boris Johnson til å be EU om mer tid.

Konservative Edward Leigh har prøvd å selge seg inn som «tradisjonell» og «litt kjedelig», trolig for å markere seg som noe helt annet enn den fargerike og kontroversielle Bercow. Også andre kandidater fremhever seg selv som «upåvirket av tilknytning til politisk mål, parti eller gruppe i Parlamentet» eller som «stabiliserende og samlende» etter en turbulent tid under Bercow.

Veteran styrer valget

Når Underhuset samles mandag, har det formelt ingen leder. Den som skal lose sine kolleger gjennom valget, er den lengstsittende representanten, Kenneth Clarke. Den tidligere finansministeren har vært medlem av Underhuset i drøyt 49 år, men stiller ikke til gjenvalg 12. desember.

Clarke har hatt en rekke ministerposter og representerte inntil nylig De konservative. Han var en av 21 representanter som ble kastet ut av parlamentsgruppen da han stemte mot sin egen regjering i september.

