Dette tjente TV-profilene

Det er store forskjeller på hva de forskjellige «Farmen»-deltakerne jobber med, og dermed også store forskjeller på skattelistene.

Det er Agna Hollekve som ligger på toppen av listen. Hun er selvstendig næringsdrivende, og gjør det godt ifølge listene. Ikke bare er inntekten høyest, men formuen er på over 8,2 millioner kroner.

Jan Erik Brodahl, som tidligere har jobbet som sikkerhetsvakt i FN, skatter trolig ikke i Norge fordi han bor i Libanon. Derfor står han oppført med null kroner på disse listene.

Farmen - Inntekt # Personinfo Kommune Inntekt Formue Skatt 1 Agna Hollekve (f. 1972) 6857 Sogndal Sogndal 1315815 8246231 525156 2 Vivian Therese Berntsen Kvarven (f. 1972) 5427 Urangsvåg Bømlo 844450 0 317892 3 Terje Haugen Leer (f. 1965) 3358 Nedre Eggedal Sigdal 470474 0 167086 4 Mathias Scott Pascual (f. 1992) 0266 Oslo Ringerike 438077 0 139473 5 Berit Ivy Junge (f. 1988) 6530 Averøy Averøy 390381 237119 130913 6 Vibecke Merethe Garnaas (f. 1975) 1539 Moss Moss 355174 0 121445 7 Jens Ivar Simonsen (f. 1973) 9146 Olderdalen Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono 300348 377155 84928 8 Leif Haugo Stavenjord (f. 1966) 6885 Årdalstangen Årdal 278889 0 91186 9 Asad M S Shehada (f. 1990) 4309 Sandnes Stavanger 237244 0 89995 10 Erik Rotihaug (f. 1995) 6774 Nordfjordeid Bergen 150316 455594 39073 11 Leif Kristian Tindeland (f. 1992) 5521 Haugesund Haugesund 145449 0 45691 12 Marte Flobergseter (f. 1997) 6392 Vikebukt Vestnes 114598 24769 32002 13 Stine Alice Claussen-Væringstad (f. 1996) 3023 Drammen Oslo 69301 0 13642 14 Jan Erik Brodahl (f. 1958) 0585 Oslo Oslo 0 0 0 15 Silje Momrak (f. 1987) 3870 Fyresdal Fyresdal 0 0 0 16 Ingebjørg Monique Haram (f. 1988) 0585 Oslo Ski 0 600706 14707











Dette tjener programlederne

Fredrik Skavlan sluttet i NRK og begynte i TV 2 i 2018. I 2017 tjente han over 10,4 millioner kroner. I 2018 var denne inntekten blitt til over 10,5 millioner kroner. Da Skavlan sluttet, fikk Anne Lindmo betydelig flere seere på statskanalen. Ifølge skattelistene forble lønnen relativ lik.

Helene Olafsen og Stian Blipp tok over «Senkveld»-flaggskipet, etter at Thomas Numme og Harald Rønneberg ga seg. De to unge programlederne tjente begge godt på å ta over det kjente konseptet.

Bård Tufte Johansen gikk på sin andre sesong som programleder for «Nytt på Nytt» i 2018. Programmet hadde nok et år enorme seertall, men lønnen hadde faktisk gått ned. I 2017 var den i overkant av 5,6 millioner kroner, mens den i fjor var på rundt 2,6 millioner kroner.

Det er ikke bare «Nytt på Nytt» som TV-seerne aldri får nok av, «Paradise Hotel» har hatt totalt elleve sesonger. Triana Iglesias har vært programleder samtlige år.

«Farmen» og «Farmen kjendis» har for første gang fått to forskjellige programledere: Gaute Grøtta Grav og Tiril Sjåstad Christiansen. Faktisk tjener veteran-programlederen Grøtta Grav mindre enn Christiansen.

Øyvind Mund, Solveig Kloppen, Katarina Flatland, Anders Hoff og Katrine Moholt er programledere i henholdsvis «The Voice», «Norske talenter», «Idol» og «Skal vi danse». Det er stor forskjell i hva de tre TV 2-profilene tjener.

Programledere - Inntekt # Personinfo Kommune Inntekt Formue Skatt 1 Fredrik Skavlan (f. 1966) 0371 Oslo Oslo 10564504 37176586 3529092 2 Bård Tufte Johansen (f. 1969) 0198 Oslo Oslo 2584767 1780001 925595 3 Katrine Moholt (f. 1973) 2032 Maura Nannestad 1628293 1426217 695960 4 Helene Hokholt Olafsen (f. 1990) 0198 Oslo Oslo 1579934 622411 686941 5 Tiril Sjåstad Christiansen (f. 1995) 0791 Oslo Oslo 1482649 2065622 615059 6 Silje Sandmæl (f. 1978) 1341 Slependen Bærum 1256491 4230558 536115 7 Anders Hoff (f. 1976) 0671 Oslo Oslo 1162627 2514853 494092 8 Magne Gundersen (f. 1961) 1344 Haslum Bærum 1020726 0 410566 9 Hallgeir Kvadsheim (f. 1970) 0671 Oslo Oslo 967889 0 482034 10 Øyvind Pros Mund (f. 1965) 1163 Oslo Oslo 944311 0 399398 11 Anne Sandvik Lindmo (f. 1970) 0271 Oslo Oslo 854251 5301729 347308 12 Stian Blipp (f. 1990) 1178 Oslo Oslo 790163 4362873 335020 13 Katarina Flatland Dobloug (f. 1989) 0356 Oslo Oslo 700414 1310860 239680 14 Cecilie Lynum (f. 1966) 0368 Oslo Oslo 700231 0 258286 15 Lene Visthoff Drange (f. 1991) 0380 Oslo Oslo 569744 0 212283 16 Gaute Grøtta Grav (f. 1979) 3186 Horten Rauma 555883 0 222868 17 Triana Iglesias Holten (f. 1982) 0263 Oslo Oslo 512468 0 189310 18 Solveig Kloppen (f. 1971) 0853 Oslo Oslo 407100 2319321 149165 19 Robert Conrad Kokkinn Speare (f. 1975) Sverige Oslo 13404 4329158 12544

Lager TV om penger – men hvor mye tjener de selv?

TV 3 satser på økonomi når de lager serier, både i form av «Luksusfellen» og «I lomma på Silje».

Silje Sandmæl jobber som forbrukerøkonom i DNB. Gjennom programmet «I lomma på Silje» ga hun kjendiser et mer bevisst forhold til deres egen økonomi. Hun var også medvirkende i «Luksusfellen».

De andre som var med i 2018-sesongen av «Luksusfellen» var siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, forbrukerøkonom Magne Gundersen, forbrukerøkonom Lene Drange, psykolog Cecilie Lynum og psykolog Robert Speare.

Hvor mye alle disse tjente, ser du i programleder-listen ovenfor.