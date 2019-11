Kvinnen visste ikke at hun var gravid: Dette sier ekspertene om «ukjent graviditet»

Disse kvinnene knytter ikke symptomene til graviditet.

– De forstår ikke hvorfor de har lagt på seg, og hvorfor de opplever urolighet i magen, sier Steen.

Unngår alkohol og nikotin

Fødselslegen erfarer at det går stort sett fint for barnet etter slike svangerskap.

Selv om mor ikke er klar over at hun er gravid, gjør graviditeten at kroppen ikke får lyst på en usunn livsstil med for eksempel alkohol og nikotin.

– Det er nesten som om barnet forteller kroppen at den ikke skal være usunn, sier Steen.

På Oslo universitetssykehus, hvor Steen jobber, har de et psykososialt team, med blant annet sosionomer og jordmødre som er spesialutdannet til å finne ut hvordan de kan hjelpe mødre etter fødsel.

– De kan hjelpe til med alt fra mammapermisjon til psykiatri, sier Steen.