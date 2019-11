Én av disse syv-doblet inntekten

Se listen over alle ministrene nederst i artikkelen!

Tirsdag morgen klokken 07 ble skattelistene for 2018 offentliggjort av Skatteetaten. Det betyr at du nå kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

Kanskje benytter du muligheten til å sjekke hva våre folkevalgte ledere innkasserte i året som gikk.

Oversikten over regjeringen viser at statsminister Erna Solberg er høyt oppe på listen, samtidig som hun må se seg slått ned i støvlene av en partikollega.

Svimlende formue

Gjennomsnittsinntekten til de ulike ministrene, regnet ut som median, ligger på 1.201.583 kroner.

Av 22 statsråder er det kun seks som tjente under en million. Alle tre av KrFs ministre befinner seg blant disse.

De fleste statsrådene står oppført med null i formue. De fire som har formue, er alle fra Høyre. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har henholdsvis 210.543 og 674.213, mens statsminister Erna Solberg har en formue på 5,3 millioner.

Statsråden med best økonomi er utviklingsminister Nikolai Astrup, som ifølge skattelistene har en formue på svimlende 417 millioner kroner. Astrups inntekt var i 2018 på 7.097.349, som er nesten syv ganger høyere enn inntekten han hadde i 2017, på 1.033.596.

RIK STATSRÅD: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) under nøkkeloverrekkelsen i departementet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Andreplassen for inntekt gjennom fjoråret i regjeringen tilhører også Erna Solberg, som tjente over 1,6 millioner.

Pactum AS

Før Nikolai Astrup ble utviklingsminister, var han også den rikeste blant alle på Stortinget. Den enorme formuen har i stor grad blitt til som følge av investeringsselskapet Pactum AS, som ble bygget opp av faren Eivind Astrup.

Eivind Astrup var blant annet investor og skipsreder. Han overlot ledelsen av familiens selskap til Espen W. Marcussen ved årsskiftet 2016/2017.

Ifølge Proff.no er Nikolai Astrup eier av Pactum Beta AS, som igjen eier en fjerdedel av Pactum AS. Resten av Pactum AS eies hovedsakelig av faren Eivind og brødrene Mikkel, Morten og Henning.

Støre rikest av partilederne

Når det gjelder landets partiledere, er det stadig Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som troner øverst på formuetoppen. Både i 2017 og 2018 stod 59-åringen oppført med 61 millioner i formue. Store deler av Støres formue stammer fra familieselskapet Fermø.

Arbeiderpartilederens inntekt har imidlertid falt fra 2,7 millioner til 1,1 millioner i de nyeste skattelistene. Det betyr at han forbigås av Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen.