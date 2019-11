I mer enn 20 år har BMW holdt et knallhardt grep rundt SUV-kundene sine med X5, den romslige, sporty, velutstyrte og status- befengte SUV-en. Prisene blir jo deretter.

Mange nordmenn er bemidlede og mange har realisert drømmen om X5, men enda flere er det nok som har drømt og denne bilen. Den har vært en drømme-SUV for nordmenn i en årrekke.

Så har da også BMW vært flinke til å holde den oppdatert. De har holdt X5 varm med aktuelle oppdateringer og nye generasjoner.

i fjor kom fjerde generasjon av bilen, den som internt kalles G05. Men den manglet en variant som mange nordmenn verdsetter. Nemlig den ladbare hybriden – som blir en prisgunstig variant, med reduserte norske avgifter for biltypen.

Men til alle som venter: Nå er den her! Vi tok turen til Tyskland for å kjøre nykommeren som nå heter X50 x-Drive 45e, som byr på 394 hestekrefter og en prislapp på 845.000 kroner og som med det er X5-familiens billigste.

Den store grillen har blitt et kjennetegn. På hybriden har BMW nå droppet den blå dekoren.

Hva er nytt?

Det som er den viktigste endringen på denne modellen er så klart den hybride og ladbare drivlinjen.

X5 var også tilgjengelig som ladbar hybrid på forrige generasjon som ble kalt 40e. I forhold til denne har 45e mer enn dobbelt så lang elektrisk rekkevidde. BMW oppgir mellom 67 - 87 kilometer rekkevidde etter den nye WLTP-målemetoden.

Dessuten har den nå fått sekssyldindret bensinmotor og en samlet effekt på ublyge 394 hestekrefter og et moment på hele 600 Nm.

Det gjør nykommeren raskere. Den gjør unna sprinten fra 0-100 på bare 5,6 sekunder og oppgitt bensinforbruk er 0,26 l/mil og et CO-utslipp på bare 39 g/ km. på papiret.

Dette er uansett en soleklar forbedring fra forrige gang. Særlig med tanke på at bensinmotoren er større, bilen er fysisk større og at effekten er høyere.

Nytt er det også at e-modellene ikke lenger har de blå detaljene som viser at det er en elektrifisert versjon. Det eneste som skiller denne fra andre X5-er, rent visuelt, er ladeluken på forskjermen og emblemet bak.

Apropos emblemet bak. Mange velger å bestille sin X5 uten emblem. Dette er den eneste X5-en du ikke kan gjøre det på. Grunnen er at eventuelle bilbergere og redningsmannskaper skal se at det er en ladbar hybrid med strøm og batteri de har med å gjøre her.

I kjent stil byr BMW på interiør av svært høy kvalitet.

Hva er styrker og svakheter her?

Styrken er selvfølgelig at man her muligheten til å kjøre den elektrisk – helt eller delvis. Og dermed oppnår lavt forbruk og ditto utslipp.

En annen fordel er at denne modellen helt klart gir mest effekt for pengene. Den som kommer nærmest i effekt er dieselmodellen X5 M50d, som har 400 hestekrefter. Den har en startpris som ligger nesten 450.000 kroner over X5 45e. Det er absolutt penger...

Hybridsystemet har også blitt smartere og bedre. En av detaljene er at du kan velge å spare på strømmen til du trenger den. For eksempel i et fossilfritt bysentrum, hvor du da kan kjøre helelektrisk.

Det at det er den billigste X5-utgaven kombinert med et helt greit miljøalibi, trekker så klart opp. Men 845.000 kroner er fortsatt mye penger for mange. Og den forblir nok med en slik pris fortsatt en bil man drømmer om for mange.

Bagasjerommet er også mindre enn på X5 med tradisjonell drivlinje. Men du får fortsatt med deg 500 liter bagasje. Det holder for de fleste. At hybriden ikke kan leveres som syvseter trekker kanskje litt ned for enkelte også. Det samme gjør nok også det faktum at man ikke kan trekke tilhenger med den.

Hva koster den?

Som vi allerede har nevnt et par ganger, starter prisene her på 845.000 kroner. Bilene er i utgangspunktet velutstyrte, men i dette segmentet vet vi at mange vil ha det lille ekstra og unner seg dermed noen ekstra kryss i tilbehørslista. Vi tror fort at gjennomsnittsprisen på en 45e i Norge vil ligge på rundt 1 million kroner.

Nesten 2,5 tonn veier BMW X5 45e. Tilhenger kan den ikke trekke.

Hvem er konkurrentene?

Det finnes overraskende mange ladbare konkurrenter her. Der er egentlig litt rart med tanke på både segment og priser. De opplagte er Volvo XC90 T8, Audi Q7, Porsche Cayenne og kanskje både helelektriske Tesla Model X og Audi e-tron også.

Blir naboen imponert?

Ja - det tror vi absolutt! X5 har vært og er fortsatt en bil mange norske familier drømmer om. Er han ikke imponert, så inviter på en prøvetur. Det vil nok omvende vedkommende!

Hva mener eierne?

Vi mener at BMW X5 fortsatt er en drømmebil.

Hva mener Broom?

BMW har gjort både store og tiltrengte grep på den nye, ladbare 45e. Tidligere var dette nærmest en tøyse-hybrid med svært lav rekkevidde. Nå derimot, med en rekkevidde opp mot 90 kilometer, fungerer den som forventet og har en hensikt.

På utsiden har BMW valgt å la den se ut som hvilken som helst X5. På innsiden derimot har det lagt ned en solid og god jobb med å optimalisere bilen. Etter å ha tilbrakt noen timer i bilen i området rundt München lar vi oss imponere.

Med et tankvolum på 69 liter, i tillegg til den elektriske rekkevidden, kommer du langt, om det er målet. I tillegg kan du velge å kjøre den helelektrisk. om du vil. Vi liker også det at du kan spare batteriet til når du faktisk trenger det. Til for eksempel lavutslipp-soner.

Bilen er ellers romslig og raus på alle måter. På alt fra effekt, til utstyr, assistentsystemer og komfort. Her er alt du trenger.

Apropos komfort. Vi føler at X5 45e har mistet litt av det sporty på veien. Men at dette tas igjen på komfort i rikt monn. Joda, med nesten 400 hestekrefter og null til hundre på 5,6 seks sekunder går den mer enn bra nok. Alltid.

Men hele oppsettet med blant annet luftfjæring som standard, gjør at den nesten 2,5 tonn tunge bilen på nær fem meter ikke direkte innfrir til voldsom grisekjøring på smale veier der svingene kommer tett. Det blir litt mer slik; len deg tilbake og nyt turen uten mas ...