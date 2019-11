Blir det Trump-triumf eller Trump-tap? Ekspertene strides ett år før valget

– Analysebyråer spår en enkel Trump-seier

Eirik Bergesen, politisk kommentator og satiriker, mener det er to ting som kommer til å avgjøre hva valgresultatet blir.

– Det som er avgjørende er hvordan økonomien går og Trumps måte å styre på.

– Økonomien går bra. Analysebyrået Moodys har spådd valget på bakgrunn av økonomi og tror Trump kommer til å vinne ganske enkelt. De har hatt rett helt siden 1980, med unntak av ved forrige valg, forteller Bergesen.

Eirik Bergesen mener mye kan skje i løpet av valgkampen, men slik det er nå tror han Donald Trump vil fortsette som USAs president.

Han forklarer at hvis velgerne føler at økonomien går bra har de tillit til politikerne.

– Det er den laveste arbeidsledigheten på 50 år og aksjemarkedet har gått bra om dagen. Hvis velgerne har en følelse av at økonomien går bra har det høyere tillit, forteller Bergesen.

Dermed er det ikke nødvendigvis lurt av demokratene å gå til valg på dårlig økonomi.

– Hvis demokratene går på valg at de skal redde økonomien er det ikke sikkert de når frem til velgerne. Riktignok er mange av arbeidsplassene som er skapt av Trump lavinntektsarbeidsplasser. Dette krasjer med at mange demokrater er opptatt av minstelønn og trygghet på arbeidsplassen.

Trump sluker all oppmerksomheten i politikken. Bergesen lurer derfor på om folk vil spør seg om det er verdt det, når valget nærmer seg.

– Demokratene kan kjøre hardt på hvordan Trump har oppført seg som president. Likevel må vi huske at amerikanerne visste hvordan Trump var før de stemte ham fram forrige gang, forteller han.

Bergesen peker på hvordan Trump hele tiden bryter reglene, men likevel slipper unna med det.

– Vi ser gang på gang at Trump bryter demokratiske spilleregler, men likevel mener republikanerne at dette ikke er viktig nok til å straffe ham på meningsmålingene. Både riksrettsaken og Mueller-rapporten har vært med å avdekke hvordan Trump oppfører seg som president.

Motkandidaten blir avgjørende

Bergesen mener at motkandidaten kan bli avgjørende for valgresultatet og at demokratene står mellom to ulike tilnærminger.

– Til syvende og sist blir det viktigste hvem motkandidaten er. Demokratene kan gå tilbake til det etablerte gjennom Joe Biden: Han har vært visepresident og kan gjøre at noen «ønsker seg tilbake til det som engang var».

Bergesen forteller at demokratene også kan legge seg litt i samme spor som Trump gjorde ved forrige valg: Den andre løsningen er å gi velgerne noe mer radikalt og gi dem lovnad om en tydelig forandring.

– Demokratene kan også ønske seg en radikal endring, bare enn i en annen retning enn Trump. Noe mer radikalt på venstresiden, vil være Warren og Sanders. Warren er «Fru regelboka» og med både akademisk og politisk erfaring er hun en sterk kontrast til Trump, sier han.

Spørsmålene vi lurer på:

Tåler Trump flere skandaler?

Snoen: – Både ja og nei. Grunnstammen til Trump, som tilsvarer cirka 25 prosent av velgerne hans, støtter ham uansett hva. Men hvor mye resten av velgerne tåler av «Trumps galskap» er ikke lett å si

Bergesen: – Jeg tror det finnes en rød linje et sted. På et eller annet tidspunkt vil man kunne si at det har vært for mye uortodoks oppførsel. Det viktige er nok ikke hvor denne linjen er, men hva den er. Klarer demokratene å bevise at Trump faktisk ikke setter USA, men seg selv først, kan det være med å overbevise republikanske velgere. Det har man fått mye dokumentasjon på med både Ukraina- og Russlandsakene.

Hvilke overraskelser kan man vente seg det kommende året?

Snoen: – Det er vel tvilsomt om man kan kalle det overraskelser når det handler om Trump, men det kan kanskje komme noen overraskelser fra Demokratene når det spisser seg til. Trump stiller til valg så langt han har helse og lyst, sier Snoen.

Bergesen: – Pete buttigieg kan komme snikende som en aktuell kandidat for demokratene. Han er ikke like radikal eller uforutsigbar - Bill clinton kom også litt fra intet. Han er et mer moderat og safere valg. Han er homofil, det vil være en test for konservative amerikanerne.

Hvem vinner valget?

Snoen: – Hvis Joe Biden hadde møtt Donald Trump i dag, så holder jeg en knapp på Biden. Men om det hadde vært Warren mot Trump ville det vært helt åpent.

Bergesen: – Hvis ingenting endrer seg for Biden ligger han aan til å vinne blant demokratene, og han ligger han til å slå Trump i de viktige vippestatene. Men vi undervurderte Trump sist, og nå ligger han bedre an enn den gangen. Derfor er det vanskelig å ikke holde Trump som favoritt. Biden har fått en knekk med saken om sønnens Ukraina-jobb. Det som er helt sikkert er at det kommer til å bli en skitten valgkamp, enda mer skitten enn den var forrige gang.