I oktober varslet bekymrede naboer varslet politiet om et mulig innbrudd i Deptford sørøst i London.

Politiet fant ingen tyver – men en cannabisplantasje som lå skjult i kjelleren på et nedlagt teater.

Daily Mail skriver at plantasjen ble oppdaget etter at politiet kom over en luke på et toalett.

Under luken fant de et hull som førte politiet ned i en 21 meter lang tunnel.

I enden av tunnelen gjemte det seg altså en cannabisplantasje, hvor myndighetene fant narkotika verdt nærmere 470 millioner kroner.

Tre menn på 28, 45 og 47 år, samt en 36 år gammel kvinne, ble arrestert på stedet. De er nå blitt løslatt mot kausjon.

Håvet inn millioner

Etterforskerne mener at plantasjen har vært i drift i rundt ti år, og at personene bak årlig har håvet inn rundt 50 millioner kroner på salg av cannabis.

På parkeringsplassen utenfor leilighetskomplekset fant politiet en luke nummer to, som skal ha blitt brukt til ventilasjon for tunnelen og plantasjen.

Plantasjen ble funnet i det berømte teateret Broadway Theatre, som ble bygget i 1897 og destruert i 1964.

Til tross for at kinoen ble jevnet med jorda, ble de dype fundamentene stående igjen. Dermed så de fire pågrepne personene angivelig sitt snitt til å lage en cannabisplantasje akkurat der.

– Det er overraskende at dette har skjedd ved siden av oss i ti år, uten at noen av oss har lagt merke til dette. Jeg var sjokkert, sier en av naboene til Daily Mail.

Drilling og bråk

Daily Mail skriver at tunnelen ble gravd horisontalt under en privat parkeringsplass bak leilighetskomplekset.

– Min kone og jeg hørte noen ganger noe som kan minne om drilling. Det varte aldri lenge om gangen. Vi ante ikke hva det var. Vi trodde at det var bygningsarbeid i nærheten, sier naboen.

Han forteller at dette er tredje gangen de varslet politiet om at noen hadde brutt seg inn i leilighetskomplekset.

– 1. oktober ble politiet tilkalt til en adresse etter å ha blitt varslet om en forstyrrelse. De oppdaget et stort antall cannabisplanter, i tillegg til utstyr som blir brukt til dyrking av cannabis i et området under leilighetene, sier politiet i en uttalelse.