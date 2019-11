Politiet i Øst melder klokken 8.53 at det brenner i Vilberg Helsetun.

– Evakuering pågår, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Eidsvoll kommune er det til enhver tid 120-125 brukere fordelt på fire avdelinger på institusjonen.

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt sier til TV 2 at det er sendt røykdykkere inn i bygningen, og evakuering pågår.

Nestkommanderende Ole Martin Isebakke i Øst 110-sentral sier at brannvesenet har flere enheter på stedet.

– Vi er på stedet med flere enheter, og driver slukkearbeid og evakuering, sier Isebakke til TV 2.

Klokken 9.13 melder politiet at det ikke er fare for spredning, og at det kun er røykutvikling på stedet.

– Brannvesenet har kontroll, skriver politiet på Twitter.

En person skal ha fått i seg røyk, og tas hånd om av ambulansepersonell på stedet.