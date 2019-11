Manchester City må trolig klare seg uten David Silva i toppkampen mot Liverpool søndag.

City-kapteinen måtte ut med en muskelskade i kampen mot Southampton, og er trolig ute de to kommende kampene for City, som er mot Atalanta midtuken i Champions League og da Liverpool fire dager senere.

– David Silva var skadet. Fem minutter før pause fortalte han meg at han hadde et muskulært problem. Jeg har ikke snakket med legen, men når han har et muskulært problem og ikke kan spille videre, så er det fordi han er plaget med noe. Og når det er et problem i muskulaturen er man ute i minst 10-12 dager, sier manager Pep Guardiola.

City ligger nå seks poeng bak ligaleder Liverpool før søndagens kamp, og Silva er enda en spiller i rekken med skadeproblemer for Guardiola.

Aymeric Laporte, Leroy Sané, Rodri og Oleksandr Zinchenko sliter alle med ulike skader.