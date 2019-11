Vurderer mistillit – krever klare Nav-svar fra Hauglie

– Videre må vi komme til bunns i hva som har skjedd, og ikke minst finne ut hvorfor ikke alarmene har gått tidligere når det har blitt sendt brev og varsler fra trygderetten til Nav, og videre fra Nav til departementet, sier han.

Vil ha egen gransking

Øvstegård sier SV ønsker at saken skal inn til kontrollkomiteen, og at han kommer til å legge fram et brev under komitémøtet tirsdag ettermiddag for å be komiteen starte sak.

– Da er vi åpne for å se på statsrådens ansvar, sier Øvstegård.

SV-leder Audun Lysbakken har tidligere uttalt at mistillitsforslag mot Hauglie kan være aktuelt, men at Hauglie først må få redegjøre for saken i Stortinget.

SV ønsker også at Stortinget setter ned en kommisjon og gjør sin egen gransking av saken.

I tillegg til Hauglies redegjørelse for Stortinget, har ESA varslet at de mandag vil be om redegjørelse fra Norge om saken. Videre har Domstolsadministrasjonen bedt landets domstoler med å være ferdige med sin gjennomgang av aktuelle trygdesvindelsaker innen onsdag.

Varsler strengere trygderegler

Leder Erlend Wiborg (Frp) av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier arbeidet har startet med å stoppe hullet som har åpenbart seg i velferdsstaten.

Nav-skandalen har avdekket at nordmenn som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger eller pleiepenger kan være hvor som helst i EU og fortsatt motta stønaden.

Minst 48 personer er uskyldig dømt etter å ha oppholdt seg i utlandet mens de mottok slike trygdeytelser. Nå varsler lederen av arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg fra Frp, at dette smutthullet skal tettes.

– Vi må få lukket den åpningen i velferdssystemet som denne saken medfører, sier Wiborg til Dagbladet.

Det er likevel forskjell på varige og midlertidige ytelser, understreker Wiborg. Han viser til at staten ikke har noe med hvor du er når du mottar uføretrygd eller alderspensjon. Derimot skal du være i Norge om du får en midlertidig ytelse og hensikten er å komme tilbake på jobb, mener Frp-politikeren.

– Det skal ikke være sånn at man skal kunne ligge på stranda i Spania i stedet for å være hjemme og motta behandling eller omskolering. Det at folk kan befinne seg i lengre perioder i utlandet mens de går på AAP, tror jeg i aller høyeste grad bryter med folks rettferdighetssans, sier Wiborg.

Heidi Nordby Lunde i Høyre viser til at regjeringen allerede har skjerpet kravene overfor dem på AAP og sosialhjelp. For å få kontantstøtte må man også ha bodd fem år i Norge. Hun advarer samtidig om at debatten etter Nav-skandalen skal bli en diskusjon om EØS.

Førte Nav-feil for Høyesterett uten resultat

Advokat John Christian Elden tok opp en feiltolkning av EØS-regelverket for Høyesterett i 2017. Han ble ikke hørt i saken.

De aller fleste av de 48 bedrageridommene som er identifisert i trygdeskandalen, er kun behandlet i tingretten. Én av sakene gikk helt til Høyesterett i avdeling, skriver Rett24.

I saken fra 2016 ble en mann i 60-årene dømt til 75 dagers ubetinget fengsel i Nedre Telemark tingrett. Mannen hadde flere ganger reist til Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

Saken ble anket til lagmannsretten, og straffen ble omgjort til samfunnsstraff. Nav anket straffeutmålingen til Høyesterett.

Elden var forsvarer for mannen og har gått gjennom papirene fra saken på nytt. Han har funnet at han anførte EØS-avtalen og trygdeforordningen fra 2012 da saken var til behandling. Elden sier til Rett24 at han fikk beskjed om at dette var utenfor anken.

Høyesterett skulle i saken ikke ta stilling til saksbehandlingsfeil, men selve straffeutmålingen. Elden mente likevel at feiltolkningen var avgjørende for om mannen skulle dømmes til fengsel eller samfunnsstraff.

– Retten ville ikke diskutere denne problematikken. Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema, sier Elden til VG.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie administrerte saken. Hun sier til avisen at hun ikke kan kommentere straffeutmålingen.

I en juridisk vurdering fra Nav heter det at etaten mener norsk lov ikke var i strid med EØS-retten før den nye trygdeforordningen trådte i kraft i 2012.

