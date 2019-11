Elbilene går sin seiersgang i det norske markedet. Salgstallene er høye, stadig flere går over til å kjøre elektrisk. Det kan man spare mye penger på – i tillegg til at elbilene ved kjøp er fritatt for både moms og avgifter.

Men også denne medajlen har noen baksider. Én av dem har Brooms Frank Williksen fått erfare. Det handler om lading av elbilen og at det kan bli mer kostbart enn mange nok aner. Her er hans historie:

Det er ingen tvil om at du kjører billig med elbilen din om du kan klare deg med å bruke hjemmeladeren. Men for oss som ikke har en slik boks på veggen, er det en helt annen historie. Du risikerer å bli flådd, ikke minst om du velger å betale via SMS.

Jeg kjører elbil innimellom, som oftest for å teste nye modeller – og jeg har lenge stusset på de høye prisene ved ekstern lading. Nå er det verre enn verst, og den opplevelsen jeg hadde med Forums ladestasjon ved McDonalds på Åssiden i Drammen grenser til det utrolige.

20 km - på 22 minutter

En tirsdag kveld skulle jeg lade den nye modellen av Hyundai Ioniq, og siden dette altså ikke lot seg gjøre over natten hjemme, kjørte jeg til den nevnte ladestasjonen. De to store søylene med alternative kontakter var ikke tilgjengelige, men det sto en annen søyle med to kontakter for bilens medbragte Type 2-kontakt like ved, så jeg valgte denne. Kontakten på høyre side var åpenbart defekt, men den venstre virket.

Jeg sendte «start» til Fortum, og var i gang. Stadige blikk på displayet inne i bilen tydet på at ladingen gikk veldig sakte, så etter 22 minutter sendte jeg «avslutt» og konstaterte at jeg hadde fått strøm nok til å kjøre 20 – tjue - kilometer mer i løpet av denne perioden. Batterinivået var gått opp fra 33 til 37 prosent.

Dette forklarer litt om hvorfor lade-utbyttet var så beskjedent på første forsøk. Foto: Frank Williksen

Seks ganger dyrere enn med diesel

Regningen kom på SMS med en gang, og moroa kostet meg kr. 88,-, hvilket altså gir en mil-kostnad på kr. 44,-. Jeg vet ikke om dette er verdensrekord, men det jeg vet, er at en hvilken som helst dieselbil av sammenlignbar størrelse og biltype uten problemer klarer seg med halvliteren på mila, noe som altså gir en sammenlignbar milkostnad for energi på cirka kroner 7,50!

Med elbilen betyr dette at milkostnaden i dette tilfellet ble seks – 6 – ganger høyere enn med diesel!

Det hører historien til at over natten var halvparten av de nyladede klilometrene blitt borte, så jeg tok turen opp til Åssiden og Fortum-ladestasjonen igjen.

Bedre, men fortsatt dyrt

Denne gangen var hovedsøylene ledige, så jeg koblet til hurtiglader, sente «start» og gikk en tur. 24 minutter senere var jeg tilbake og sendte «avslutt». Nå hadde jeg fått hele 50 kilometer ekstra rekkevidde, opp fra 33 prosent til 49 prosent batterifylling, på «bare» 24 minutter. For å få 100 km, som heller ikke er imponerende mye, måtte jeg tydeligvis ha stått 24 minutter til – eller nærmere 50 minutter totalt.

Ja, prisen, ja. Denne «tankingen» kom på kr. 96,-, eller en pris per mil på kr. 19,20. Vesentlig bedre, men fortsatt 3 x mil-kostnaden for en dieselbil.

Dette krever forklaringer, og jeg ringte først Hyundai-importøren for å høre hvorfor den nye modellen deres er så treg til å motta lading:

Her gikk det atskillig raskere, men fortsatt ble det veldig "drivstoff". Foto: Frank Williksen

Kr. 4,00 pr. minutt med SMS

– På en slik hurtiglader som du brukte her, skal Hyundai Ioniq electric kunne lades til 80 prosent av batterikapasiteten på under én time. Men det er mye som påvirker ladetiden, ikke minst temperatur, som kan være noe av forklaringen her, opplyser teknisk avdeling i Hyundai Motor Norge.

Jeg benyttet den dyreste måten å skaffe meg strøm på eksternt, nemlig via SMS, bekrefter en telefon til Fortum:

– På den hurtigladeren du benyttet, koster lading via SMS kr. 4,00 pr. minutt. Dersom du hadde benyttet app eller ladebrikke, ville prisen pr. minutt vært kr. 2,75, får jeg bekreftet fra Fortums kundeservice.

Dersom jeg hadde hatt app eller ladebrikke, ville den første ladingen ha kostet meg 60,50. Veldig mye billigere, men fortsatt en effektiv kostnad pr. mil på kr. 30,25 – eller fire – 4 – ganger dyrere enn den tilsvarende dieselmila.

Lading nr. 2 ville kommet på kr. 66,-, eller kr. 13,20 pr mil. Selv om dette var mye rimeligere, tilsvarer det fortsatt nesten det doble av en diesel-mil.

Med andre ord rådyrt.

Hva svarer Fortum?

– Den lille stolpen du ladet på først gir 22 kW, og bilen du kjørte ville ikke komme gunstig ut her, sier Stian Mathisen, pressekontakt i Fortum, til Broom.

– Men 88 kroner for å få 20 kilometer rekkevidde?

– Med betaling pr minutt betaler du for tilgangen til effekt. Det som koster penger for oss, er å sette opp ladepunkter, slik at selve strømprisen blir en liten andel av kostnadene totalt. Også hurtigladere er ment som et supplement til hjemmelading, som er det elbileiere stort sett bruker. Og da blir strømmen veldig rimelig, og kostnaden pr. mil rekkevidde blir lav, sier han.

– Det kostet mye å lade Ioniq på hurtigladeren også?

– Her kan lang ladetid ha hatt mye med kaldt batteri å gjøre, noe som er særlig merkbart ved hurtiglading. Her er det bilen som avgjør hvor raskt det skal lades. Hurtigladeren tilbyr alltid 50 kilowatts effekt, og bilen tar imot så mye som den klarer uten at batteriet tar skade av det.

– Så skjer det en rask utvikling hele tiden. Min Nissan Leaf fra 2014 klarer rundt 10 mil effektiv rekkevidde, men i dag kan jeg kjøpe en tilsvarende bil til samme pris som lett går 20 – 25 mil. På samme måte er det med ladestasjoner. Inntil i fjor var standarden opptil 50 kW – nå setter vi opp stasjoner som gir 300 kW. Så er det fortsatt slik at elbil ikke passer for alle, selv om de aller fleste i dag kan greie seg med en god hjemmelader mer eller mindre hele tiden.