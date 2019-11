Britens tredje strake VM-tittel gjør at han bare er en tittel fra rekorden til Michael Schumacher, som ble verdensmester sju ganger. Hamilton ble mester med McLaren i 2008 og har nå vunnet fem ganger med Mercedes: I 2014, 2015, 2017, 2018 og 2019.

Hans lagkamerat Bottas var den eneste som kunne forsinke gullfesten. Finnen gjorde sin del av jobben ved å vinne løpet fra pole position, men med Bottas-seier trengte Hamilton bare å plassere seg blant de åtte første for å skaffe seg et uinntakelig forsprang.

Det hadde han små problemer med å klare. Fra femte beste startposisjon kjørte han seg umiddelbart opp til tredjeplass bak Bottas og Jos Verstappen.

Hamilton ledet etter at både Bottas og Red Bull-fører Verstappen var i depot for annen gang. Selv hadde Mercedes en strategi for Hamilton med bare ett depotbesøk. På friske dekk tok Bottas ham igjen og passerte ham på den 52. av de 56 rundene, men Hamilton hadde ikke problemer med å kjøre inn til 2.-plass.

To løp står igjen i sesongen, men ingen kan nekte Lewis Hamilton nok en VM-tittel.

