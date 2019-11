Bayern München bekrefter søndag at de har kvittet seg med Niko Kovac som trener.

Kroaten har vært under hardt press i den tyske storklubben helt siden han kom fra Eintracht Frankfurt før forrige sesong.

Kovac og Bayern München gikk lørdag kveld på en kjempesmell mot Eintracht Frankfurt. Med 1-5 ble Bayern München påført sitt største nederlag siden 2009.

Bayern melder at de har kommet til enighet med Kovac om å skille lag. Bild skriver at Kovac selv tilbudte Bayern München å gå.

– Jeg tror dette er den rette avgjørelsen for klubben for øyeblikket. Resultatene og måten vi spilte gjorde at jeg kom til denne avgjørelsen, sier Kovac.

Kovac fikk en trøblete start i Bayern forrige sesong, men kom sterkt på oppløpssiden, gikk forbi Dortmund og vant Bundesliga. Laget gikk også til topps i den tyske cupen. Det var andre sesong på rad at Kovac vant cupen. 48-åringen tok Eintracht Frankfurt til cuptriumf våren 2018.

Denne sesongen ligger Bayern München på fjerdeplass etter ti kamper. Det er imidlertid bare fire poeng opp til serieleder Borussia Mönchengladbach. Neste seriekamp er hjemme mot erkerival Dortmund lørdag kveld.

Bayern München opplyser at assistenttrener Hans Flick kommer til å lede laget både i Champions League-oppgjøret med Olympiakos onsdag og mot Dortmund lørdag kveld. Deretter venter landskamper.

– Jeg forventer nå en positiv utvikling for våre spillere, og at det er stor motivasjon for å nå våre mål for sesongen, sier sportsdirektør Hasan Salihamidzic.