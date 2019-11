– Situasjonen blir stadig verre, men vi skal fortsette å hjelpe

Syrisk-libanesiske Rouba Mhaissen (31) ble søndag tildelt Raftoprisen for sitt arbeid for syriske flyktninger i Libanon.

Mhaissen har grunnlagt og leder organisasjonen Sawa for Development and Aid, som jobber for å bedre situasjonen for flyktninger i Libanon, med særlig fokus på kvinner og barn.

– Rafto-prisen 2019 er en anerkjennelse for Mhaissen og Sawas arbeid på grasrotnivå for å fremme menneskerettighetene til personer som lever som flyktninger, og deres rett til å bli inkludert i diskusjoner omhandlende deres egen fremtid, sa priskomitéleder Lise Rakner i sin tale til prisvinneren på Den Nationale Scene i Bergen søndag kveld.

– Situasjonen blir stadig verre og vi skal fortsette å hjelpe de syriske flyktningene og andre flyktninger som trenger det, sier Rouba Mhaissen til TV 2.

På spørsmål hva vi i Norge kan gjøre for å hjelpe flyktningene, tar hun nesten til tårene.

– Et smil på gaten eller en invitasjon til middag. Det er så små gester, men kan bety så mye, sier hun.

Se intervjuet med henne øverst.

– Ikke en del av «oss, menneskene»

Mhaissens har både i Libanon og internasjonalt tatt til orde mot et økende press for tvangsretur av syriske flyktninger.

– Vi prøver å følge med på hva som skjer med disse menneskene, men etter de er overført til syriske myndigheter, har vi mistet kontakten med disse personene og familiene. Vi vet ikke hva som har skjedd med dem, sier hun.

Hun insisterer på at alle mennesker, ikke bare de med et statsborgerskap, har krav på menneskerettslig beskyttelse og mulighet til å skape sine egne liv.

Sawa tilbyr også helsetjenester, rådgivning og grunnskoleutdanning, i tillegg til å dokumentere flyktningenes erfaringer og levekår.

70 millioner flyktninger

Globalt er det 70 millioner mennesker som flyktninger i perioder av livet, sa Rakner.

– De hører ikke hjemme i et trygt samfunn – de er helt enkelt ikke en del av «oss, menneskene». De er ikke en del av et samfunn som kan garantere rettighetene deres, poengterte Rakner, og trakk fram en rekke følger dette får for menneskene som lever under disse forholdene.

Rakner trakk fram at Mhaissen, som har kjempet for flyktningers rettigheter siden hun var 22 år gammel, jobber i et politisk landskap der aktivisme blir mistenkeliggjort og hvor hun tar stor personlig risiko.

– Vi trenger i dag, mer enn noen gang, fryktløse menneskerettighetsforkjempere som insisterer på å ekspandere ordet «oss» i menneskerettighetene til å også inkludere flyktninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.