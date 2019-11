– Jeg blir litt svett. Hvis det skjer noe, hva skal vi gjøre da?

– Hvis ingen klarer å slokke med pulverapparat er det lite vi kan gjøre. Da er det meste oppbrent når vi kommer frem. Det scenarioet har vi sett i andre tunneler, at det går veldig fort når det først begynner, ifølge brannsjefen.

Rådet hans til passasjerer i en buss, om de blir fanget i røyken mellom en brann og tunnelåpningen:

– Da må de nok være i bussene om de har god avstand til brannen. Det tar lang tid før innsatsmannskap kommer for å slukke brannen. Det tror jeg er et fortvilende scenario. Det spørs hvor lenge vi tør å ha tunnelene før noe drastisk må gjøres, sier Festervoll.

– Smale og for trange

Trafikkmålinger viser at rundt 25 prosent av trafikken på strekningen er tungtransport. Yrkessjåfører som bruker strekningen i det daglige møter stadig på utfordringer.

– Sjansene for en kollisjon er jo absolutt til stede. Tunnelene er smale og for trange. Her er ikke gul stripe og høyden på bilene tilsier at vi må høyere tunneler, forteller yrkessjåfør Oddvar Nyland til TV 2.

TUNNEL: Tunnelene beskrives som for trange og lave for tungtransporten som trafikkerer strekningen. Foto: Pedro Constantin.

Han viser oss merker i tunneltaket der lastebiler og trailere har skrapet opp og laget merker.

– De satt opp gule «sebraskilt» for å markere at dette er en farlig plass. Her tar de opp i taket. Det er ikke så rart. Taket her er en berg- og dalbane. Det er en fordel å være lokalkjent, sier Nyland.

Det oppstår ofte farlige møtesituasjoner, og kjøretøy kan bruke mange minutter på å passere hverandre.

Vegvesenet: – Forsvarlig å holde åpen

Til tross for at to brannsjefer, ordførere på begge sider av fjellet og yrkessjåfører som trafikkerer strekningen daglig, mener at tunnelene er for farlige å kjøre i, er Statens vegvesen uenige i dette.

– Vi har mange tunneler som er i samme situasjon. Vi har et stort tunneloppgraderingsprosjekt foran oss for å få tunnelene opp i samsvar med tunnelsikkerhetsforskriften. Det gjelder Strynefjellstunnelene og mange andre tunneler, spesielt på Vestlandet. Vår jobb er å passe på at de er forsvarlig å holde åpen for trafikk, og det mener vi at de er, sier Nils Magne Slinde ved Statens Vegvesen region vest.

Statens Vegvesen har gått inn for at det skal bygges en ny tunnel som skal erstatte de tre på strekningen, men i Stryn og i Skjåk har de ventet på dette i 20 år. Veiprosjektet må kjempe med mange andre om å komme med i ny norsk transportplan for 2022-2033. Brukerne må derfor mest sannsynlig leve med dagens tilstand i mange år fremover.

– Vi forventer at de tar tak i dette nå og følger opp. En eller annen gang kommer den store smellen med en brann inni her, sier brannsjef Festervoll.