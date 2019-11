Sondre Justad tar pause: – Motsatt av Avicii

TV 2 møtte Justad på Engebret Cafe mandag, under Rolf Gammlengs prisutdeling til utøvende kunstnere.

Totalt åtte kunstnere ble hedret i ulike kategorier, og Justad mottok den høythengende prisen i kategorien «populærmusikk».

– Det var veldig overraskende og sykt stas, sier artisten til TV 2.

For en uke siden avslørte artisten at han trekker seg tilbake, og unna turnélivet en god stund. Nå ønsker han å roe ned for å få tid til å skrive ny musikk og jobbe med en ny plate.

– Jeg har merket at når jeg har reist så mye og spilt konserter så er det ganske altoppslukende. Det tar mye energi, vi går inn på hver konsert og har lyst til at det skal være noe helt spesielt. Så det er ikke bare en turné som ruller og går, det er mye jobb rundt hver konsert og da er det lite tid til å jobbe i studio og skrive nye låter og sånn.

– For meg er jo alt jeg skriver om ting som jeg har tenkt på en stund og da er det veldig vanskelig å skrive under press. Så nå skal jeg ta meg en pause fra reisingen, sove i min egen seng og skrive låter og jobbe i studio, forteller han.

Ikke som Avicii

I april i fjor ble det kjent at den svenske DJ'en Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, var død. Managementet har senere fått hard kritikk for å ha presset den unge artisten til å gjennomføre et nærmest umenneskelig turnéliv.

Justad presiserer at det ikke er en lignende situasjon rundt han som gjør at han nå tar pause.

– Det er egentlig litt motsatt av Avicii-casen. Hittil har det vært sånn at jeg bare har villet spille hele tiden, og så har apparatet mitt sagt: «Nei, nå må du chille litt».

I sommer kjente han plutselig at det var tid for å ta en pause, men han presiserer samtidig at det ikke kommer til å bli noen ferie. Han skal skrive nye låter og kose seg med det kreative.

– Jeg har fått bestemme tempoet helt selv disse årene, og jeg får veldig mye energi av å spille konserter også. Det har vært helt perfekt, så det er bare naturlig nå etter fire fem år på turne at man trenger et brudd, sier han.

Ikke redd for å miste fans

Justad sier det er uvisst når han kommer tilbake med ny musikk, eller når fansen får se han på en scene igjen. Likevel er ikke artisten så nervøs for at fansen skal glemme han.

– Jeg tenker egentlig ikke så veldig mye på det, men selvfølgelig har jeg jo ikke lyst til å miste fans. Jeg har ikke lyst til å uttale meg politisk om saker, provosere noen og miste de, eller være for lenge borte.