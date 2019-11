Da Ashleigh Barty vant WTA-turneringen i Shenzhen, innkasserte hun 40,3 millioner kroner i premiepenger.

Ingen har vunnet mer på en enkeltturnering i tennishistorien, ifølge WTA.

Malene Helgø synes det er «dritkult» at en kvinne satte rekorden.

– At det har tippet den veien, er helt utrolig. Og det er bra at det skjer i tennisen. Kanskje tennisen får oppmerksomhet på grunn av det, sier 20-åringen til TV 2.

Slo toppspiller

Oslo-jenten, som ble tidenes yngste kvinne til å vinne Kongepokalen som 15-åring, satser for fullt for å oppfylle drømmen: Å kunne leve av tennis.

– Det er en stor risk det man gjør, å satse på å bli god i sport. Man vet aldri om man blir skadet eller kommer til å lykkes. Men hvis man lykkes, ser man at man kan tjene veldig bra på det, poengterer hun.

Helgø har nylig gjort det skarpt i en 25 000-dollarsturnering i Luxembourg. I første runde slo hun Cagla Büyükakcay, den største seieren hittil i karrieren hennes. Büyükakcay har tidligere vært nummer 60 på verdensrankingen, men er nå 175. Det er 422 plasser over Helgø.

– At jeg klarte å slå en toppspiller som spiller Grand Slam, ga meg enda mer tro på at jeg kan nå målene mine, slår hun fast.

Store utgifter

Nå er Oslo-jenten i Belgia, og har treningsbase på Wilson Tennis Academy i Genk i to uker. Der får hun jobbe med dedikerte topptrenere.

AMBISIØS: Helgøs mål er å bli verdens beste.

Så går ferden videre til Italia, der nye 25 000-dollarsturneringer venter. Med andre ord: Å satse på tennis er kostbart. I øyeblikket har Oslo-jenten mer utgifter enn inntekter, og får hjelp av sponsorer til å dekke noen av kostnadene.

I tillegg går premiepengene med til å dekke satsingen. Ifølge WTAs nettsider har hun tjent inn 10 542 dollar i år, tilsvarende 95 000 kroner. Holder ikke det, bidrar foreldrene.

I utgangspunktet bor Helgø i Norge. Hun er imidlertid på reisefot i fem uker, og bare hjem om en knapp uke før det bærer på ny reise.

– Jeg setter veldig pris på å være hjemme når jeg først er hjemme, sier 20-åringen.

Ensom på reisefot

For når hun er på reise, er det stort sett alene. Nylig, på en sjelden fridag fra trening, tok hun seg selv i ikke å ha snakket med noen hele dagen.

– Det kjenner jeg er tøft. Man er mye alene, og må lære å trives i eget selskap og gjøre ting kjekt selv om man føler seg ensom, medgir hun.

Samtidig føler hun seg privilegert som har fått sjansen til å satse på tennis, og understreker at ofringene hun gjør er verdt det.

– Du kjenner på hvor tøft det er å være så mye borte fra familie og venner. Det er mye jeg har måttet droppe opp gjennom årene som jeg kunne ha tenkt meg å være med på, men jeg får oppleve mye annet som andre ikke får oppleve. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får holde på med det her. Det er ikke alle som har muligheten, påpeker hun.

Og målet hennes er hårete: Å bli verdens beste kvinnelige tennisspiller og være i verdenstoppen i mange år.

– Jeg har også en stor drøm om å vinne en Grand Slam. Mange tenker sikkert at det høres veldig absurd ut, men jeg tror at man må sette seg store mål for å nå langt.