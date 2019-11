Sønderknust Son i tårer etter skrekkskade for Everton-spiller

Ben Davies, som var Tottenhams kaptein, sender sine lykkeønskninger til portugiseren.

– Jeg bare håper at det går bra med ham. Det var en grusom hendelse, og du kunne se at spillere fra begge lag var veldig preget. Noen ganger er spillernes helse ... jeg bare håper at han er «okay», og at han kommer tilbake til å bli den spilleren han er, sier Davies til britisk TV.

Bakpå i kampen om topp fire

På grunn av skaden ble det lagt til tolv minutter. Dele Alli hadde sendt Tottenham i ledelsen etter timen spilt, men Cenk Tosun utlignet sju minutter på overtid. Dermed endte det uavgjort.

Tottenham ligger nå på ellevteplass i Premier League, og har ti poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Everton er fortsatt på 17. plass, og har tre poeng ned til nedrykksstreken.