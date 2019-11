– Fortsatt ingen i Leicester som savner Harry Maguire

Nå venter Arsenal hjemme i Leicester i neste serierunde. Deretter skal serietreeren ut i det som på papiret er fine kamper i ukene framover. Dermed ligger alt til rette for at Brendan Rodgers og co. skal være med høyt på tabellen også når det nærmer seg jul.

Hodgsons Crystal Palace har også hatt en fin sesongstart, men søndag slet de med å spille seg til de helt store sjansene. Klubben ligger likevel på niendeplass i ligaen.

