Søndag kveld ble en av årets største kjendisfester, Se og Hørs kjendisgalla, arrangert for sjette gang. Gjeve priser skulle deles ut til Norges største stjerner.

Festkvelden ble avholdt på Gamle Logen i Oslo, og celebre gjester strømmet til på den røde løperen.

Romanserykter

Årets Skal vi danse-cast var også til stede, deriblant Isabel Raad som røk ut for to helger siden. Raad var ivrig med å komme igang med romansesnakket da hun kuppet intervjuet før spørsmålet kom.

– Vi er gode venner, med en veldig god kjemi, ler Raad.

25-åringen innrømmer at hun synes det er litt irriterende at alle journalistene er ute etter det samme.

– Men jeg forstår jo at folk er nysgjerrige da, det gjør jeg, sier hun til TV 2.

FESTKLARE: Isabel Raad, Benjamin Jayakoddy, Jan Tore Kjær, Santino Mirenna og Sandra Borch ankommer Se og Hørs kjendisgalla i Gamle Logen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kvinnelig versjon av Frank Løke

Tidligere Skal vi danse-deltaker og håndballproff Frank Løke dukket i fjor opp sammen med Ex on the beach-deltaker, Helene Hima. Denne gang hadde han tatt med seg boksetreneren.

– I dag har jeg med den kvinnelige versjonen av Frank Løke. Hun ser uskyldig og liten ut, det er hun ikke. Hun er den råeste dama i Norge, skrøt Løke.

Begge var enig i at de har en god tone seg imellom, men ville ikke bekrefte noen romanse.

– Det har jeg ingen kommentar til, sa boksetreneren til TV 2.

Se hele intervjuet her:

For syk til å motta pris

Christine Koht mottok den gjeve prisen «Årets forbilde», etter å ha vært åpen om sin egen kamp mot kreften. Hun var dessverre for syk til å møte opp, og prisen ble derfor tatt i mot av moren og søsteren.

– Jeg er her for å motta en pris til Christine, og det er helt fantastisk, sier en stolt og rørt mor, Kirsten Koht til TV 2.

Hun legger til at hun gjerne skulle ønske datteren kunne være der, men at det ikke var mulig på nåværende tidspunkt.

– Hun er ikke blitt dårligere, men det for henne å komme hit, da måtte hun kommet i sykebil og blitt bært inn på båre, og det har ikke noen hensikt. Hun er for svak for å klare dette her. Vi må spare det vi kan, og så må vi gjøre dette her for å glede henne, sa moren.

Saken oppdateres.