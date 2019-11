Se hendelsen i vinduet øverst!

Ti minutter ut i andre omgang sparket en illsint Mario Balotelli ballen opp på tribunen før han gikk av banen.

Lagkameratene og motstanderne prøvde å roe ham ned, mens dommeren fulgte protokollen ved å stoppe kampen i flere minutter.

Da det ble stopp i spillet kom speaker med en advarsel over stadionanlegget. Hvor han sa at flere rasistiske tilrop kunne føre til at kampen ville bli stoppet over en lengre periode.

Etter mye frem og tilbake valgte spissen likevel å fortsette kampen kampen.

Balotelli noterte seg for en scoring fem minutter før slutt, men Brescia tapte kampen 1-2.

Saken oppdateres!