Hunden Aria stakk av på tur – så hørte matmor fem skudd

– Det er dessverre slik hundeloven fungerer. Hvis man tolker den i verste mening, er det altfor lett å ta livet av hunder, sier leder i NOAH, Siri Martinsen, til TV 2.

VIL HA NY HUNDELOV: NOAH-leder Siri Martinsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hun mener svakheten knyttes til dårlige definisjoner av to begreper i loven.

– Noe av det som er problemet med hundelovens bokstav er at ordet «angrep» tolkes veldig vidt. At en hund «løper mot et husdyr» kan tolkes som angrep, selv om hunden ikke har hatt noen intensjon om å angripe, sier hun.

Martinsen mener altså at det er en veldig lite faglig definisjon av hva som er et angrep, som brukes som utgangspunkt for å avlive en hund.

– Det samme gjelder ordet «skade», det er ikke definert noen grader av skade. En rift kan defineres som skade, sier hun.

Rettsløse

NOAH mener hunder og deres eiere er rettsløse, så lenge begrepene er så vagt definert i lovteksten.

– Det har vært mange triste hendelser. Hunder som løper løs uten at det er bevis for skade på husdyr har ført til avliving, sier Martinsen.

Langørgen erkjenner at mannen som skjøt hunden hennes hadde gjeldende rettspraksis på sin side, men mener likevel at han enkelt kunne fått kontroll på hunden ved å rope høyt til den, eller ta den i halsbåndet.

– Hun var en ung, vimsete hund, men veldig trygg, snill og medgjørlig. Hadde han ropt hardt til henne, så hadde hun lagt seg på rygg, sier Langørgen.

– Ingen artig opplevelse

Eieren av fuglene, som ønsker at TV 2 kun omtaler ham med fornavnet Raymond, sier at hendelsen var langt ifra artig.

– Jeg satt inne i stuen da jeg hørte bjeffing utenfor, så jeg løp ut i sokkelesten for å se etter. Da så jeg at hunden jaget fuglene mine, og jeg opplevde den som direkte truende overfor dem. Jeg fikk nesten tak i hunden, men den var kun interessert i fuglene mine. Jeg prøvde å kalle på hunden uten at det nyttet, forteller Raymond.

Han sier at han forsøkte å lokke til seg hunden en god stund uten hell.

– Fuglene var vettskremte og løp rundt, så jeg bestemte meg for å hente haglen for å avfyre et varselskudd. Da slapp hunden anden som den hadde i munnen, sier Raymond.

Fugleoppdretteren sier at hunden ikke ga seg etter varselskuddet. Den plukket på ny opp en and med munnen.

– Da bestemte jeg meg for at jeg måtte avlive hunden. Slik jeg oppfattet hunden, ville den ikke stoppe før noen av mine fugler kom til skade. Hunden fortsatte også etter at jeg hadde truffet den med første skuddet. Jeg avfyrte ytterligere to skudd for å avlive den, sier Raymond.

Raymond forklarer at det var fryktelig tungt for ham å avlive hunden.

– Jeg forstår at de er fortvilet og rystet. Det var jeg selv også. Å avlive en hund er noe av det tyngste jeg noengang har gjort. Jeg anser meg selv som en hundeperson, og har hatt flere hunder tidligere, sier Raymond.

– Familien er knust

Langørgen sier hun i likhet med NOAH reagerer på hvor lite rettsvern det er for hunder.

– Kunne han ikke bare tatt henne i halsbåndet? For ham var det bare en hund, men for oss var det et familiemedlem. Hele familien er knust, sier hun.

Langørgen presiserer at hun ikke er ute etter å «ta» noen, men at hun og familien ønsker en endring av rettspraksis.

Det prinsippielle rundt hundehold og skyting av hunder som truer husdyr, ble diskutert heftig etter at en hund av typen Border collie ble skutt på Hellestø på Jæren i 2014, etter at den løp inn på eiendommen til en bonde. Også da ble saken henlagt.

Dyrevernorganisjonen NOAH har nå et håp om en revurdering av dagens hundelov fra 2005.

– Landbruksdepartementet har i disse dager innkalt til høringsmøte, så prosessen er forhåpentligvis i gang, sier Martinsen.