23-åringen er verdensener, og slo søndag Elina Svitolina 6-4, 6-3 i en finale som varte halvannen time.

Med det hentet 23 år gamle Barty hjem tennishistoriens største premiepott – inkludert herretouren.

Hun vant 4,42 millioner dollar, opplyser WTA på sine nettsider. Det tilsvarer 40,3 millioner kroner etter dagens kurs.

– Det har vært et fantastisk år for meg. Dette er begynnelsen på en ny æra innenfor kvinnetennis, sier Barty, ifølge SVT.

Den tidligere rekorden ble satt i US Open i år. Da fikk vinneren på både herre- og kvinnesiden med seg 3,85 millioner dollar, eller 35,1 millioner kroner.

Grunnen til den enorme summen, er at sponsoren Shiseido – en japansk kosmetikkprodusent – gikk inn og doblet premiepotten i turneringen, skriver New York Times.

Barty forklarer at pengene ikke betyr så mye for henne personlig.

– Jeg mener at den største gevinsten er at kvinneidretten utvikles. Jeg personlig, noe jeg tror gjelder for de fleste, tenker ikke så mye på summen. Det handler om utviklingen og at vi setter sporten på kartet, poengterer australieren.

I Grand Slam-turneringene – som er uavhengige fra WTA-touren – vinner både kvinnene og herrene like mye. WTA-sjef Steve Simon mener at premiepotten i Shenzhen indikerer at kvinnetennis vokser over hele verden.

– Gjennom fem tiår har WTA jobbet for likelønn og like muligheter, noe som startet med arbeidet til Billie Jean King og «Original 9», skrev han i en uttalelse før turneringen, ifølge CNN.

Billie Jean King startet arbeidet for likelønn i 1970. Da hadde hun vunnet Italian Open, men fikk bare med seg 600 dollar hjem. Vinneren på herresiden vant på sin side nesten seks ganger så mye.

– Alle mener at kvinner burde være i skyene når de får smulene, men jeg vil at kvinner skal få kaken, glasuren og kirsebærene på toppen også, sa tennislegenden i en uttalelse den gangen.