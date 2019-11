EEP er et politisk partisamarbeid mellom konservative og kristendemokratiske partier i Europa.

Mandag ettermiddag var planen at Solberg skulle ha et bilateralt møte med Litauens statsminister Saulius Skvernelis. På grunn av sykdom er dette møtet imidlertid avlyst.

Den litauiske statsministeren bekreftet i august at han har fått diagnosen lymfekreft, skriver Reuters. Det er ikke kjent om dette er årsaken til at møtet ikke blir noe av.

Solberg reiser hjem til planlagt tid mandag ettermiddag, opplyser Statsministerens kontor.

I forrige uke skrev statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en SMS til NTB at møtet i Litauen har vært planlagt i lengre tid, og at den ikke har sammenheng med Frode Berg-saken.

I en leder søndag skriver VG imidlertid at statsministeren likevel bør benytte anledningen til å skape framdrift i saken om den spiondømte nordmannen.

– Vi håper statsminister Erna Solberg kjenner sin besøkelsestid, skriver avisen.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte 16. oktober at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Det litauiske parlamentet skal torsdag behandle et lovforslag som, om det blir vedtatt, kan gjøre det enklere for landet å utlevere russere.

(©NTB)