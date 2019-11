Vil tilbake i regjering og Frp-ledelsen

Det har gått over et år siden Ketil Solvik-Olsen forsvant ut av regjeringen for å reise til USA med familien.

– Nå har jeg sittet i USA og fulgt med på nettmedier på diskusjonen som går og det kribler veldig etter å være en del av den ennå. Det å få en rolle i politikken og i Frp ønsker jeg veldig sterkt, sier Solvik Olsen.

Vil tilbake i partiledelsen

I helgen reiste han fra 30 plussgrader i Alabama til Norge for å holde foredrag og lansere boka «På vei», der han skriver om fremtiden både for Norge og Frp.

– Jeg har lyst til å være med i regjeringssystemet videre. Jeg har lyst til å sitte på Stortinget videre. Men jeg har ingen forventninger om at den dagen jeg lander på Gardermoen så vil andre måtte begynne å fratre sine stillinger. Jeg er ung. Jeg har et langt perspektiv på det jeg skal gjøre fremover, men jeg anser meg ikke ferdig med norsk politikk, sier Solvik-Olsen (47) til TV 2.

I midten av juli går leiekontrakten på huset i Birmingham i Alabama ut. Kona har det siste knappe året jobbet som lege på et av USAs mest anerkjente barnesykehus. Etter en kort ferie planlegger familien å sette kursen mot Norge.

– Har du ambisjoner om å bli partileder?

– Jeg synes Siv gjør en veldig god jobb og jeg håper hun blir sittende lenge. Men jeg kan være tydelig på at den dagen den diskusjonen blir aktuell så håper jeg at folk tenker på om jeg kan være en del av den ledertrioen som skal styre videre.

– Du sier ledertrioen. Du har vært nestleder. Har du en partilederspire i magen?

– Jeg har lyst til at Fremskrittspartiet skal være et ledende parti i Norge og jeg tror jeg kan bidra til at Fremskrittspartiet blir et ledende parti i Norge. Så er det opp til partiet hvilken rolle de ønsker jeg skal ha da.

Statsministerambisjoner

Han mener Frp bør ha som ambisjon om å bli det største partiet på borgerlig side, som sitter øverst ved forhandlingsbordet når det skal dannes regjering.

– Fremskrittspartiet bør ha en større ambisjon om å være et statsministerparti i Norge. Vi har en fantstisk leder i dag i Siv Jensen. Det er ingen grunn til at hun eller en annen i fremtiden skal kunne ta statsministerposten i fremtiden.

– Ser du for deg en gang statsminister Ketil Solvik-Olsen?

– Jeg ser for meg en statsminister for Fremskrittspartiet, så tar vi posisjonene etter hvert som anledningen byr seg, sier den tidligere statsråden med et smil.