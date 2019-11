Siden august har over hundrevis av strender nord-øst i Brasil blitt forurenset med råolje.

Det statlige oljeselskapet Petrobas har så langt ryddet opp over 2000 tonn olje langs 2500 kilometer kystlinje. Tusenvis at sjødyr og fugler er døde.

Selskapet sier at det ikke er av samme type som de produserer, og det har i ukesvis vært et mysterium hvor oljen kom fra.

Mistanken rettes nå mot det greske tankskipet «Bouboulina» fra Delta Tankers, som fraktet råolje fra Venezuela langs Brasils kyst 28. og 29. juli, skriver BBC.

Skipet ble lastet med olje i Venezuela 15. juli, og var på vei til Malaysia.

Delta Tankers Ltd, avviser imidlertid beskyldningene, og sier skipet seilte uten problemer til destinasjonen.

«Det er ingen bevis for at skipet stoppet, gjorde noen form for operasjon, lekket, sekket farten, eller gikk utav kurs på vei fra Venezuela til Melaka, Malaysia», skriver rederiet i en uttalelse.

Oppryddingen er i full gang, men mange frykter årets turistsesong allerede er rammet av oljesølet. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) Foto: Nelson Almeida

Venezuela har også avvist at de er involvert i oljesølet på noen som helst måte.

Oljesølet ble oppdaget 2. september, og i tillegg til dyrelivet som er truet, rammes også Brasils turistindustri.

Brasils president Jair Bolsonaro har tidligere uttalt at landets kyst er rammet av ulovlig olje-dumping. Presidenten sier at mye peker i retning av kriminelle handlinger.

Nå varsles det enorme erstatningskrav, og føderalt politi har ransaket kontorer til to selskaper knyttet til skipet.

Aquasis Marine Mammal Rehabilitation Centre (CRMM) rengjør en skilpadde dekket med olje i Caucaia, Brasil. Foto: AFP/Acervo Aquasis/Andressa Gomide

Interpol er også involvert i saken, for å etterforske skipet, mannskapet og rederiet.

Innbyggere langs kysten har organisert omfattende oppryddingsarbeid. I tillegg til de åpenbare ødeleggelsene, frykter de at oljesølet kan ødelegge for turistnæringen som er viktig for hele regionen.