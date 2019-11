Søndag fra kl. 17.00: Se Everton-Tottenham på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Grunnen er at Harry Kane er blitt syk. Dermed spiller han ikke mot Everton søndag ettermiddag.

Det melder Daily Mail.

Onsdag spiller Tottenham mot Røde Stjerne i Serbia. Det skal være en liten bekymring for at Kane også mister den kampen, men forventningen er at han er med, skriver avisen.

En gledelig nyhet for de liljehvite, er derimot at Ryan Sessegnon endelig er erklært spilleklar. Skal en tro Daily Mail, kommer han til å få debuten på Goodison Park.

Da Sessegnon ble et tema på pressekonferansen før kampen, påpekte Mauricio Pochettino at 19-åringen neppe tåler 90 minutter ennå.

Sessegnon ble hentet for om lag 300 millioner kroner i sommer.