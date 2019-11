Khalil Byjou ble sist sett fredag, i sin omsorgsbolig i Oslo.

Han er 180 centimeter høy, med slank kroppsbygning.

Det antas at 41-åringen er iført mørke klær.

Politiet opplyser at han ikke er i stand til å gjøre rede for seg på bakgrunn av sine diagnoser, og de mener derfor han ikke vil være i stand til å be forbipasserende om hjelp.



Derfor går politiet nå ut med en etterlysning i samråd med hans pårørende.

De ønsker tips fra alle som kan ha sett ham etter fredag. De ber de med relevante opplysninger ta kontakt på tlf 02800 eller 22 66 90 50.

Det er ingen grunn til at han skulle være en fare for seg selv eller andre.