Zlatan Ibrahimovic har spilt sin siste kamp for LA Galaxy, der kontrakten går ut ved nyttår. Svensken har ikke utelukket at han kan komme til å legge opp, men de fleste ryktene går på at han forsetter karrieren.

Noen av de største klubbene i Europa er blitt koblet til Ibrahimovic, men det kan bli en overgang til Serie A og Bologna, skal vi tro klubbdirektør Walter Sabatini.

– Ibrahimovic ønsker å komme til oss på grunn av forholdet til Sinisa Mihajlovic. Det er ikke umulig. Det kan bli gjennomført, og da er det på grunn av deres gode forhold, er Sabatini sitert på av en rekke medier etter Bolognas lørdagens 1-2-nederlag for Inter.

I juli kom sjokkbeskjeden om at Bologna-trener Sinisa Mihajlovic hadde leukemi. Mihajlovic var assistenttrener for Inter da Ibrahimovic var i klubben.

– Ibra kunne tenke seg å hjelpe Mihajlovic. Vi kommer til å gjøre alt for å få gjennomført denne ville ideen, sier Walter Sabatini.

Mihajlovic gjennomgår for tiden sin tredje cellegiftkur.

– Jeg respekter sykdommen, jeg vil stå ansikt til ansikt med den, med fremskutt bryst, og se den inn i øynene, slik jeg alltid har gjort. Jeg kan ikke vente på å dra til sykehuset og begynne kampen. Kreften er aggressiv, men den er mulig å slå, uttalte den tidligere frisparkspesialisten i juli.



Bologna ligger på tolvteplass i Serie A.