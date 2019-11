Det var i Avisrunden på TV 2 Nyhetskanalen søndag morgen at Christian Ringnes fikk spørsmål om hva han har vært opptatt av den siste uken.

– Jeg er nyforlovet, så jeg har vært ganske opptatt av det, sier han.

Langt forhold

Ringnes og kjæresten Lotte Birgitta Enger har vært sammen i snart 10 år.

– Det føles veldig bra. Jeg har vært sammen med denne nydelige kvinnen en stund, så det var kanskje på tide å sette substans bak denne oppførselen, sier Ringnes.

Ringnes er en kjent forretningsmann, og også en kjent kunstsamler. Han har blant annet donert 300 millioner kroner til oppbygging og drift av skulptur - og kulturminneparken på Ekeberg i Oslo.

Minst et år

Han sier de nyforlovede enda ikke har spikret noen dato for bryllupet.

– Det kommer et bryllup etterhvert, men hun er så glad i å være nyforlovet, at hun sier det må vare minst et år, smiler Ringnes.

Da Petter og Gunhild Stordalen giftet seg for ni år siden, ble det ikke spart på noe under den store feiringen i Marokko.

Ringnes tror ikke han skal satse på å overgå dette.

– Jeg var der selv, og det blir det vanskelig å overgå. Men så er det ikke alt jeg kan bestemme, så mye blir jo også opp til henne, sier han.