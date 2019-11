Det sa Trump til reportere utenfor Det hvite hus lørdag, før han dro videre til New York.

– Jeg vil gjerne invitere ham. Jeg vil gjerne at han skal komme til Det hvite hus, om han ønsker å komme. Og det tror jeg han vil, sa Trump, ifølge Reuters.

Representantenes hus har vedtatt å formalisere riksrettsprosessen mot Donald Trump grunnet etter en telefonsamtale han hadde med Zelenskyj 25. juli.

Trump besluttet kort tid før samtalen å holde tilbake 2,3 milliarder kroner i lovet militærhjelp til Ukraina, og han ba under samtalen Zelenskyj innlede korrupsjonsgransking av Joe Biden og sønnen hans.

Biden leder kappløpet om å bli demokratenes presidentkandidat og kan dermed bli Trumps utfordrer neste år.

Trump har bekreftet at han diskuterte Biden under telefonsamtalen, men nekter for å ha lagt press på den ukrainske presidenten.

