Det skriver politiet på Twitter klokken 01.34.

Beboere i området bes om å holde vinduer lukket på grunn av røyk fra brannen.



Like før klokken 02.00 skriver politiet at brannen er slukket, og at de ser etter to personer som er sett løpende vekk fra stedet. De beskrives som mørkhårede, og iført mørke jakker.