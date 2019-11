Det skriver administrerende direktør i Airbnb Brian Chesky på Twitter.

«Fra i dag forbyr vi «festhus», og vi dobler vår innsats for å bekjempe uautoriserte fester og bli kvitt voldelige oppførsel fra verter og gjester, inkludert oppførsel som førte til den forferdelige hendelsen vi så i Orinda», skriver han.

Fem personer ble torsdag skutt og drept under en halloweenfest i en Airbnb-leid bolig i Orinda i California i USA.

Kvinnen som leide huset, opplyste hun leide huset for tolv familiemedlemmer med astmaproblemer som trengte å komme seg vekk fra røyk fra skogbrannene som herjer deler av California for tiden. I stedet ble det arrangert halloweenfest i huset med mer enn 100 personer til stede. Fem personer ble drept, og flere ble skadd i skyteepisoden. Hendelsesforløp og motiv er foreløpig ukjent. Ingen er pågrepet.

På Twitter skriver Chesky at Airbnb blant annet vil etablere et responsteam for husfester, og at de som bryter forbudet mot fester, vil bli utestengt fra leienettstedet.

– Vi må gjøre bedre, og det skal vi. Dette er uakseptabelt, skriver den administrerende direktøren.

