Se taklingen i vinduet øverst!

Real Sociedad bekrefter på sine nettsider at Martin Ødegaard sliter med en skade i hælen.

Det er et resultat av en takling han fikk mot seg i kampen mot Celta Vigo forrige helg.

20-åringen klarte siden å spille 90 minutter mot Levante i midtuken, men får nå behandling av Real Sociedads fysioterapeuter og trener alternativt.

Klubben skriver ikke noe om lengde på skadeoppholdet, men lokalavisen El Diario Vasco melder at han ikke er med i troppen mot Granada.

Etter en gnistrende start i La Liga, er Ødegaard blitt taklet hardere og hardere de siste kampene. Etter Real Sociedads kamp mot Real Betis for to uker siden, tok Mundo Deportivo-journalist Xabier Isasa til orde for at 20-åringen må beskyttes bedre.

«VAR beskytter ikke Ødegaard», skrev Isasa, som til daglig dekker klubben for den spanske avisen.