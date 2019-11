Se hva Pulis sier i vinduet øverst.

– Hvis jeg var Ole og jeg fikk muligheten til å selge ham, ville jeg solgt ham og gått videre.

Det sier Pulis, som lørdag var gjest i TV 2s Premier League-studio.

Denne sommeren beholdt Manchester United midtbanestjernen etter endeløse rykter om en mulig overgang til Real Madrid.

At både spiller og agent uttrykte et ønske om å skifte klubb, bidro ikke til å bremse spekulasjonene.

– Pogba er en enestående spiller. Det er ingen tvil om kvalitetene hans eller hva han kan gjøre for laget, poengterer Pulis, før han fortsetter:

– Problemet hans er tankesettet og temperamentet. Og det virker som han aldri slår seg til ro. Han har en rekke med gode kamper på rad, også er det plutselig rykter om at Real Madrid eller Barcelona vil ha ham. Han har det alltid hengende rundt seg.

Pulis, som har ledet Premier League-lag som Stoke og Crystal Palace, understreker at det fra utsiden er vanskelig å vite hva som skjer i kulissene.

Men akkurat med Pogba får man bedre innsikt enn de fleste andre.

– Det er ikke bare Pogba, men teamet, agentene og gjengen rundt ham. De kan lukte penger fra milevis avstand. De gjør folk rastløse, mener Pulis.

Skulle et bud tikke inn på United-direktørenes kontor, enten det er i vinter eller i sommer, tror han at det vil være vanskelig for dem å avslå.

– Hvis de kan selge ham og erstatte ham med to klassespillere, tror jeg Ole har fått det han vil ha, spekulerer han.

Denne sesongen har franskmannen glimret med sitt fravær. Pogba har bare spilt fem av elleve ligakamper, og er trolig ute til desember på grunn av en ankelskade han har slitt med siden august.