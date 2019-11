Med 2-0-seier i lokalderbyet mot Kristiansund befestet Molde sin posisjon på toppen av tabellen.

Og med én hånd på pokalen er TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sikker på hvor gullet havner.

– Det blir dessverre veldig lite spenning rundt hvem som vinner Eliteserien 2019. Det er meget spennende i bunnen av tabellen, men Bodø/Glimt klarer aldri å sette noe press på Molde i denne innspurten, sier Mathisen.

Molde-trener Erling Moe er derimot mer tilbakeholden.

– Jeg har lært meg det at det ikke finnes noe dummere enn å ta ting på forskudd. Da er det ofte man sitter igjen med «Svarteper» og mister det fokuset som man trenger når man holder på med dette her. Alle her kan lese tabellen, men jeg synes det hadde vært fryktelig dumt om folk begynte å ta ting for gitt, sier Molde-treneren til TV 2.

Solid hjemmestatistikk

Molde har vært det desidert beste hjemmelaget i årets sesong. Etter 13 kamper står moldenserne med formidable elleve seirer, to uavgjort og null tap.

– De har vært utrolig solide på hjemmebane denne sesongen. De er det beste hjemmelaget i Eliteserien når de har to hjemmekamper igjen av sesongen, konstaterer Mathisen.

Den tidligere Start-profilen har latt seg imponere av Magnus Wolff Eikrem, og trekker 29-åringen frem som en av Moldes beste spillere.

– Eikrem var den viktigste spilleren for Molde da de virkelig herjet tidlig denne sesongen, men vi har også sett at dette Molde-laget fungerer fint uten ham. De har en enorm bredde i stallen, og Erling Moe har brukt stallen sin på en ypperlig måte, utdyper Mathisen.

Ser fremover

Selv var Moe strålende fornøyd etter derbyseieren mot Kristiansund, men vil ta én kamp av gangen.

– Vi vil vinne hver kamp vi stiller opp i. Jeg ønsker at vi tar Strømsgodset i neste kamp. De som jakter bak oss skal virkelig jobbe for det. Jeg ønsker vi skal være en gjeng som har beina plantet på jorden til ting er avklart. Som alt annet her i livet, så må man yte for å nyte, poengterer Molde-treneren.

I sine tre siste kamper er Moldes motstandere Strømsgodset, Vålerenga og Bodø/Glimt.