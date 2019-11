Det ble en følelsesmessig berg- og dalbane for Per Kristian Bråtveit (23) og alle andre med hjerte i Djurgården. Stockholms-laget trengte kun ett poeng for å bli Allsvenskan-mester lørdag, men gjorde det mer spennende enn nødvendig med å ligge under 0-2 mot Norrköping. Heldigvis for «Järnkaminerna» sørget to scoringer i andre omgang for klubbens første gull siden 2005.

– Det er jævlig stort. Egentlig helt sykt. Ingen hadde tippet oss så høyt før sesongen, sier en feststemt Bråtveit til TV 2.

Vil spille fast

Haugalendingen er på vei tilbake til Stockholm og gullfeiring etter bortekampen og forteller om et nervepirrende oppgjør, som han selv måtte se fra benken.

– Det var helt jævlig. Det er sikkert mange som sier det, men når du spiller, så tenker du ikke på det. På benken tenker man på alle mulig utfall. Det var helt jævlig å sitte der på benken. Det går ikke an å beskrive, sier Bråtveit.

Djurgården kunne heve troféet for første gang siden 2005. FOTO: Bildbyrån/Jesper Zerman

Men selv om det ble trofé på første forsøk for keeperen som ble solgt til Djurgården fra Haugesund før sesongen, har gullmedaljen en bakside.

I starten av juli kom det frem at en klubb fra MLS ønsket å hente Bråtveit etter storspill i innledningen av sesongen. Partene forhandlet, Bråtveit var positiv til et klubbskifte, men overgangen strandet som følger av uenighet rundt pris.

Siden den gang har Bråtveit, som har kontrakt i ytterligere tre år, slitt benken i hver eneste kamp.

– Det sier seg selv at jeg må ha mer spilletid. Jeg kan ikke være her og fortsette som andrekeeper. Selv om vi vant gull, så bør jeg være et sted hvor jeg er førstekeeper. Det var jeg frem til overgangssaken, sier Bråtveit.

Trønderen Aslak Fonn Witry kunne juble for gull i bussen på vei til Stockholm. Witry, Bråtveit og Fredrik Ulvestad spiller alle for Djurgården. FOTO: Bildbyrån/Johanna Lundberg.

Han understreker at fokuset ikke ligger på å tjene penger. Den tidligere FK Haugesund-keeperen ønsker seg i utgangspunktet ikke bort fra Djurgården.

– Dersom jeg blir andrekeeper her, så er det bedre for meg å finne en ny klubb, sier Bråtveit, som var med i Norges landslagstropp til kampene mot Spania og Sverige i mars.

– I år har vi vært heldige som har tre gode keepere. Etter denne sesongen kommer to til å bli værende, og én må finne noe annet. Jeg håper ikke det er meg, men jeg vil være et sted hvor jeg spiller fast og får utvikle meg videre.

Klart for heidundrende fest

Men fremtiden får være fremtiden. Nå skal karrierens største triumf så langt feires sammen med lagkompisene i den svenske hovedstaden.

– Det er ikke mange som kan si at de har vunnet ligagull. Jeg er privilegert som kan være en del av dette. Det er utrolig kjekt å inspirerende, sier Bråtveit, som er glad for at byrivalen Hammarby ikke stakk kjepper i hjulene for dem i siste serierunde.

«Bajen» hadde muligheten til å snyte Djurgården for gullet dersom alle resultatene gikk riktig vei. I stedet ble det bronse for de grønne og hvite.

– Vi får ikke gå av bussen før vi har 1,5 i promille. Det blir en syk kveld. Hele byen er åpen, og heldigvis slipper vi det Hammarby-kjøret, flirer Bråtveit med tydelig feststemte lagkamerater i bakgrunnen.