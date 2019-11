Det skriver den britiske kulturministeren Nicky Morgan i et innlegg i avisen The Times lørdag.

– I stedet retter vi søkelyset på å få den foreliggende brexitavtalen godkjent i Parlamentet. En avtaleløs brexit er i praksis lagt på hylla, skriver hun i innlegget.

Opplysningen om at en hard brexit ikke lenger er aktuelt, kommer dagen etter at statsminister Boris Johnson avviste et forslag om å inngå en allianse med Nigel Farages Brexit Party, som er kritisk til Johnsons avtale med EU.

Statsminister Boris Johnson har tidligere gjentatte ganger lovet at han ville ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale. Slik gikk det ikke. I stedet skal det holdes nyvalg 12. desember.